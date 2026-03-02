„Писък 7“ дебютира на първо място в САЩ с приходи за над 64 млн. долара

Франчайзът „Писък“ продължава да предизвиква фурор.

Тридесет години след излизането на оригиналния филм, „Писък 7“ дебютира с рекордните за поредицата 64,1 млн. долара, според студийни оценки от неделя. По-големият от очакваното дебют е победа за Paramount, която в петък обяви придобиването на Warner Bros. Discovery.

В слабата засега 2026 г. по отношение на боксофиса „Писък 7“ успя да постигне най-добрия дебют за годината, лесно измествайки лидера от миналия уикенд – анимационния филм „Шампион по природа“ на Sony Pictures.

„Писък 7“, чиято продукция струва 45 млн. долара, получи тласък от завръщането на Нийв Кембъл в ролята на Сидни Прескот. Актрисата не участва в „Писък VI“ от 2023 г., но се завърна за седмия филм с хонорар от 7 млн. долара. Оригиналните членове на актьорския състав Кортни Кокс, Дейвид Аркет и Матю Лилард също участват във филма.

Кевин Уилямсън, който написа оригинала от 1996 г. и много от следващите глави, се зае с режисурата, преработвайки филма около Кембъл и компания спрямо предишния. Във филма Сидни и 17-годишната ѝ дъщеря са преследвани от Гоустфейс в предградието Пайн Гроув.

Рецензиите са лоши (34% положителни в Rotten Tomatoes), а оценките на публиката (B- в CinemaScore) също не са особено добри.

Но надхвърлящите очакванията резултати на „Писък 7“, който добави 33,1 млн. долара в чужбина, дадоха на Paramount още поводи за празнуване в един потенциално исторически уикенд за студиото. В петък компанията майка – Paramount Skydance, обяви намерението си да се слее с Warner Bros. Discovery, след като Netflix се оттегли от преговорите. Сделката, която създава холивудски гигант и преобразува медийния пейзаж, очаква одобрение от регулаторните органи.

След като зае първото място през втория си уикенд, „Шампион по природна“ спадна до второ място с приходи за 12 млн. долара през третия си уикенд. Досега анимацията е натрупала 74 млн. долара на вътрешния пазар.

„Брулени хълмове“, адаптацията на Емералд Фенел по Емили Бронте, спадна до трето място с 7 млн. долара през третия си уикенд. Триседмичните му приходи възлизат на 72,3 млн. долара.

Единствената нова премиера, която направи впечатление в кината, беше концертният филм „Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined“. Разпространяван от Trafalgar Releasing, той стартира с приходи 3,7 млн. долара в 836 кина.

Друг концертен филм също продължава да се представя добре: „EPiC: Elvis Presley in Concert“. Филмът, разпространяван от Neon, събра 3,5 млн. долара през уикенда, с което общите му приходи за две седмици достигат 7,8 млн. долара.