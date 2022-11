Парите зад най-скъпото Световно първенство в историята: Катар 2022 в цифри

Светът става свидетел на крайния резултат от една от най-големите капиталови кампании в историята на човечеството

Световното първенство по футбол в Катар тече от неделя. Предварително имаше много дискусии и критики сред политици и общественици. В проучване с повече от 3000 участници в Германия 70% от тях заявиха, че няма да гледат церемонията по откриването и първия мач - Еквадор срещу Катар. И наистина, гледаемостта във федералната република рязко спадна в сравнение с предишния Мондиал. Във федералната република 6,21 млн. зрители гледаха мача между Катар и Еквадор по телевизия ZDF, а церемонията по откриването на Световното първенство по футбол през 2018 г. пренесе пред телевизорите повече от 10 млн. души.

Ясно е обаче, че светът най-накрая става свидетел на крайния резултат от една от най-големите капиталови кампании в историята на човечеството, коментира Forbes.

Министърът на финансите на Катар заяви през 2017 г., че страната харчи по 500 млн. долара седмично за инфраструктурни проекти, включително пътища, хотели, стадиони и модернизация на летища, за да подготви малката близкоизточна държава за домакинството на най-голямото спортно събитие в света. Това ще бъде най-скъпото Световно първенство по футбол в историята. Смята се, че Катар е похарчил цели 220 млрд. долара за десетина години, откакто в края на 2010 г. беше избран за домакин на първенството, което е над 15 пъти повече от разходите на Русия за събитието през 2018 г.

Страната е подложена на интензивен контрол заради стотиците, а може би дори и хилядите работници, много от които от други държави, които загинаха, докато работеха при тежки условия срещу минимално заплащане, за да поддържат мащабните проекти в ход.

Дори и сега не е ясно дали „смелият риск", който Катар поиска от ФИФА да поеме, позволявайки на страната да бъде домакин, ще се изплати както на организацията, така и на страната. Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер заяви през миналата седмица, че решението да се позволи на Катар да бъде домакин е било „лош избор".

„Това е твърде малка страна", каза Блатер пред швейцарската вестникарска група Tamedia. „Футболът и Световното са твърде големи за това“, посочи той.

Всички потенциални спорове няма да забавят големите суми, които се инвестират, спонсорират, залагат или печелят по време на 29-дневния световен феномен. Forbes изрежда някои от най-важните цифри в долари.

13 хил. долара: Сумата, която залагащият би спечелил от залог от 100 долара за победа на САЩ на Световното първенство. Американците имат коефициент +500, или 5 към 1, за спечелване на своята група, което изисква да завършат пред Англия, Уелс и Иран.

42 млн. долара: наградният фонд, който ще получи отборът, спечелил турнира. ФИФА позволява на всеки отбор да реши какъв дял от паричната сума да получат играчите.

60 млн. долара: Това е годишната стойност на договора на Nike за спонсориране на френската футболна федерация. Nike има различни по размер договори с 13 държави от 32-те отбора, което е най-много от всички спортни марки. Седем отбора ще носят екипировка на Adidas, а шест - на Puma. New Balance, Hummel, Kappa, Majid, Marathon и One All Sports спонсорират по една държава.

128 млн. долара: Според изчисленията на Forbes най-високоплатеният играч е французинът Килиан Мбапе, който ще спечели 110 млн. долара на терена тази година чрез договора си с Пари Сен Жермен и още 18 млн. долара извън игрището. Той може да спечели допълнителен сравнително малък бонус в зависимост от резултатите на Франция в турнира. „Стадион 974“ е построен от 974 броя рециклирани контейнери за логистика и ще бъде изцяло демонтиран и изнесен зад граница. Снимка: EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

209 млн. долара: Сумата, която футболните клубове по света получават от фонда, създаден от ФИФА, за да ги възнагради за развитието на играчи, които играят в турнира за националните им отбори. Сумата е приблизително 10 хил. долара на ден за всеки играч. Фондът се е утроил след Световното първенство по футбол в Бразилия през 2014 г.

277 млн. долара: Общоизвестната сума, която Катар е платил на Дейвид Бекъм, за да бъде посланик на Световното първенство по футбол през 2022 г., изплащана на вноски в продължение на 10 години.

440 млн. долара: Общият награден фонд за Световното първенство по футбол през 2022 г., който е 400 млн. долара през 2018 г. За сравнение, наградният фонд на Световното първенство по футбол за жени през 2019 г. беше 30 млн. долара.

1,7 млрд. долара: Разходите, покрити от ФИФА, за тазгодишното Световно първенство по футбол, като най-големите разходи са за наградни фондове, оперативни разходи за настаняване и логистика (322 млн. долара) и телевизионни операции (247 млн. долара).

1,8 млрд. долара: Според Американската асоциация за хазартни игри сумата, която се очаква да бъде заложена на тазгодишното Световно първенство само в САЩ. Очаква се повече от 20 млн. американци да заложат на събитието.

4,7 млрд. долара: Очакваните приходи на ФИФА от Световната купа според бюджета ѝ за 2022 г. Правата за телевизионно излъчване възлизат на 2,64 млрд. долара, а маркетинговите права носят още 1,35 млрд. долара, докато продажбите на билети и лицензи за настаняване се равняват на 500 млн. долара.

6,5 млрд. до 10 млрд. долара: Това е диапазонът на оценките за това колко е похарчил Катар за изграждането на седем футболни стадиона за тазгодишното Световно първенство. След края на състезанието части от стадионите ще бъдат разглобени и дарени на други държави, а сградите ще бъдат превърнати в обществени пространства за училища, магазини, кафенета, спортни съоръжения и здравни клиники. Един от обектите, „Стадион 974“, е построен от 974 броя рециклирани контейнери за логистика и ще бъде изцяло демонтиран и изнесен зад граница.

14,2 млрд. долара: Според Moscow Times общите разходи на Русия, свързани с провеждането на Световното първенство по футбол през 2018 г. Най-големите позиции включват транспортна инфраструктура (6,11 млрд. долара), строителство на стадиони (3,45 млрд. долара) и настаняване (680 млн. долара).

220 млрд. долара: Приблизителната стойност на разходите, които Катар е похарчил през последните десет години за подготовката на Световното първенство. Правителствени служители никога не са потвърждавали това число, но през 2017 г. финансовият министър на Катар заяви, че страната харчи по 500 млн. долара седмично за капиталови проекти.

За сравнение, разходите за последните седем световни първенства по футбол възлизат на около 44 млрд. долара. Бяха необходими огромни инвестиции в инфраструктурата на Катар и в изграждането на стадиони. Освен това има сериозни съмнения, че милиони долари подкупи са били платени от пустинната държава.

При определянето на мястото на провеждане 14 от 22 гласа бяха за Катар. Сега се смята за сигурно, че няколко гласа са били купени. Британският вестник Sunday Times съобщи, позовавайки се на секретни документи, че Мохамед бин Хамам, бивш член на Изпълнителния комитет на ФИФА и вицепрезидент на ФИФА, е раздал общо 5 млн. долара на делегати. Твърди се, че по 1,5 млн. долара са получили Исса Хаяту (Камерун) и Жак Анума (Кот д'Ивоар). Освен това няколко служители на ФИФА и представители на европейския футбол все още са заподозрени, че са приели подкупи във връзка със Световното първенство по футбол през 2022 г.

Колко струват билетите за Световното в Катар?

Билетите за Световното първенство са разделени в четири категории. Колкото по-ниска е категорията, толкова по-висока е цената. За мача на откриването желаещите да закупят билет от категория 1 трябваше да платят около 618 долара в официалната платформа за билети на ФИФА. Цената на билетите за финала започва от 200 долара и може да достигне до 1600 долара. Междувременно говорител на ФИФА заяви пред френската информационна агенция AFP, че вече са продадени 2,95 милиона билета за целия турнир. Според федерацията това вече надхвърля данните за продажбите на последното Световно първенство в Русия, когато са били продадени малко над 2,4 милиона билета.