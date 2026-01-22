Отборите от Висшата лига вече не доминират в класацията на най-богатите футболни клубове

Английската Висша лига е известна като най-доброто футболно първенство в света, но ожесточената конкуренция в турнира не винаги се превръща в пари, пише Bloomberg.

За първи път от 29 години насам английските отбори изпаднаха от челната четворка в класацията на Deloitte Football Money League, според годишното проучване на футболните клубове с най-високи приходи в света.

Вместо това челната четворка се състои от клубове, които постоянно доминират в съответните си лиги, почти винаги печелят национални трофеи и се класират за най-доходоносните европейски и световни турнири.

Испанските Реал Мадрид и ФК Барселона, както и германският Байерн Мюнхен и френският Пари Сен Жермен, сега формират челната четворка. Откакто Deloitte започна да съставя класацията през 1997 г., винаги е имало английски отбор на първите ѝ четири места. Класацията измерва годишните приходи, но не и печалбите и загубите на най-големите футболни клубове в света.

Въпреки че спечели Висшата лига, Ливърпул успя да се класира едва на пето място в класацията. Това е първият път, когато Ливърпул е водещите английски клуб благодарение на завръщането си в Шампионската лига и ръста от 7% на търговските приходи, който се дължи на организирането на допълнителни събития извън мачовете на домашния стадион „Анфилд“.

Спадът на Манчестър Юнайтед до осмо място в класацията поради слабото представяне значително намали приходите му от телевизионни права от 258 млн. евро на 206 млн. евро. Тази загуба се дължи главно на пропускането на Шампионската лига и завършването на 15-то място в страната. Без да се включва в европейски футболни турнири и заради ранно отпадане от двете национални купи, клубът няма да има никакви приходи от футбол през този сезон извън английските състезания.

Конкурентният Манчестър Сити спада с четири места до шесто място поради по-ниско класиране във Висшата лига и по-ранно отпадане от Шампионската лига в сравнение с предходния сезон.

Заради значителните приходи, генерирани от правата за излъчване на Висшата лига, особено на международните пазари, английските клубове все пак заемат долната половина от десетте отбора с най-големи приходи в света.

Според Сам Бур, партньор в Deloitte Business Group, търговските приходи стават все по-важни за финансовите модели на най-големите клубове в Европа, тъй като те капитализират своите марки и непрекъснато търсят иновативни източници на приходи извън традиционните от мачовете.

Реал Мадрид, който заема първото място, с наскоро завършен стадион от последно поколение, запази първото си място в класацията. Макар че отчете спад от 6% на приходите от мачове, той отбеляза ръст от 23% на търговските приходи, подпомогнат от подобрените продажби на стоки и новите търговски партньори.

Испанският съперник Барселона си осигури второто място с приходи от 975 млн. евро, въпреки че играеше извън Spotify Camp Nou поради продължаващия ремонт. Оттогава те се върнаха на стадиона, но с ограничен капацитет, в очакване на завършването му. Значителен фактор за 27-процентното увеличение на приходите на Барселона спрямо предходния сезон е еднократния тласък от 70 млн. евро, генериран от въвеждането на лични лицензи за места.

Четвърто място заема Байерн Мюнхен с приходи от 861 млн. евро. Германският клуб се изкачи в топ 3 на Deloitte за първи път от сезон 2020/21 отчасти благодарение на увеличението на приходите от излъчване от участието в Световното клубно първенство. В същото време победителите в Шампионската лига ПСЖ, както и всички френски отбори, отбелязват отрицателно влияние върху приходите си заради спада в сделката за излъчване в страната.

Повишената конкурентоспособност на Висшата лига води до „нестабилност“, която може да се отрази негативно на приходите както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, заяви Ашли Молд, директор на Sports Analytics and Advisory в адвокатската кантора LCP.

Молд отбелязва, че големите клубове в Испания, Германия, Италия и Франция стратегически са увеличавали приходите си през последните години. Примери за това са разширяването на Ла Лига в САЩ и Близкия изток, развитието на стадион „Бернабеу“ на Реал Мадрид и усилията за изграждане на международна марка на ПСЖ, Серия А и Бундеслигата.