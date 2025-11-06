Shein очаква 2 млрд. долара нетна печалба за 2025 г.

Shein Group е заявила пред инвеститорите си, че очаква нетна печалба от 2 млрд. долара за 2025 г., след като по-високите маржове на печалбата, произтичащи от повишените цени и свитите разходи, помогнаха за преодоляване на спада в онлайн трафика, причинен от наказателните мита на президента Доналд Тръмп, пише Bloomberg.

Базираният в Сингапур гигант в онлайн търговията също така прогнозира ръст на приходите от продажби от 14-16%, твърдят източници, запознати с въпроса, които са пожелали да останат анонимни, тъй като целите не са публично обявени.

Прогнозата за нетна печалба от 2 млрд. долара за тази година предполага, че печалбата може почти да се удвои спрямо сумата от 1,1 млрд. долара, отчетена миналата година. Тя се основава на силно първо тримесечие, когато нетната печалба надхвърли 400 млн. долара, а приходите скочиха до близо 10 млрд. долара, след като американските потребители се втурнаха да купуват продуктите на компанията, преди Тръмп да премахне данъчното освобождаване de minimis за малки пратки.

Оптимистичната годишна прогноза, дадена в края на август, се появи в момент, в който Shein се стреми да запази доверието на инвеститорите преди дълго отлаганото си първично публично предлагане (IPO), което остава помрачено от несигурност. Прогнозата е изненадващо розова, като се има предвид, че се очакваше бизнесът на гиганта да понесе удар след затварянето на вратичката de minimis. Не е ясно дали еднократни фактори са допринесли за тази сума.

Но изглежда, че повишаването на цените от страна на компанията е прехвърлило тежестта от митата върху купувачите, защитавайки печалбата ѝ. Оттеглянето на агресивните рекламни разходи – стратегия, осъществена благодарение на сдържаността на конкурента Temu на американския пазар през по-голямата част от лятото, също е увеличило маржовете, твърди един от източниците.

Въпреки това компанията е изправена пред огромни предизвикателства, докато се опитва да се листне на борсата – например факта, че няколко други страни също планират да последват примера на САЩ и да премахнат освобождаването от мита на малките пратки. Отделно френското правителство също заяви, че тази седмица ще спре онлайн магазина на Shein в страната заради оплаквания за продажби на детски секс кукли и оръжия в платформата.

Shein не е отговорила веднага на запитването за коментар.

Дългоочакваното първично публично предлагане на Shein все още се нуждае от одобрението на Пекин. Въпреки че е със седалище в Сингапур, търговецът на дребно остава под надзора на Китайската комисия за регулиране на ценните книжа, която изисква всички фирми със значителни връзки със страната да преминат проверка, преди акциите им да бъдат листнати в чужбина.

Сега компанията се опитва да листне книжата си на борсата в Хонконг, след като предишни опити за първично публично предлагане в Ню Йорк и Лондон бяха провалени от политически контрол и регулаторни пречки.