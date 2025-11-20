Луксозните марки поглеждат към наближаващите празници с надежда за възстановяване

Вълната от поскъпване на акциите на луксозни марки оказва натиск върху модните къщи, включително LVMH и собственика на Gucci - Kering, да покажат, че признаците на възстановяване през третото тримесечие могат да се превърнат в устойчив подем по време на ключовия сезон на пазаруване за празниците, пише Ройтерс.

Акциите на Kering поскъпнаха с 49% през предходното тримесечие, докато тези на LVMH - собственикът на Louis Vuitton - са нагоре с 42%. Цената на книжата на Moncler е нараснала с 28%, а на Richemont, собственик на Cartier - с 27%.

Въпреки че част от този ръст се дължи на общото рали на капиталовите пазари, инвеститорите все повече се надяват, че луксозният сектор, оценяван на 400 млрд. долара, започва да излиза от двугодишния спад в продажбите.

Резултатите за третото тримесечие показаха известно подобрение в Китай - някогашният основен двигател на растежа, а новите креативни директори и техните дизайнерски дебюти допринесоха за по-оптимистични нагласи в индустрията.

Рисковете за четвъртото тримесечие

Новите модели обаче няма да достигнат магазините преди следващата година, а икономическото възстановяване на Китай все още е несигурно. Разходите на друг ключов пазар - САЩ, също остават тясно свързани с колебливите фондови борси.

Всичко това повишава залозите за декемврийския празничен сезон, който според Винсент Редрадо, основател на консултантската компания Digital Native Group, носи до 30% от годишните продажби за някои марки.

„Мисля, че има риск за четвъртото тримесечие“, казва Оливие Абтан, партньор в консултантската фирма AlixPartners, специализиран в сектора на потреблението и търговията. „Китай остава доста спокоен, без позитивна динамика, докато в САЩ имаше тласък след изборите миналата година, което прави сравненията по-трудни“, посочва той.

Продължителният спад в Китай затрудни марките с голяма експозиция там, като Burberry и Gucci, което доведе до сериозни преструктурирания и смяна на изпълнителни директори.

Въпреки че продажбите на Louis Vuitton в азиатската държава са се върнали към положителен растеж през третото тримесечие, икономическите условия остават предизвикателни, заяви финансовият директор на LVMH Сесил Кабанис през октомври.

Луксозните марки насочват вниманието си към САЩ

Уверени в бъдещия растеж на американския пазар, много марки разширяват присъствието си там.

Hermès наскоро отвори магазини в Скотсдейл (Аризона) и Нашвил (Тенеси) и планира разкриването на още физически обекти. Dior - част от LVMH - това лято откри първия си спа център в САЩ, на Медисън Авеню в Ню Йорк, а флагманският магазин на Louis Vuitton на Пето авеню беше временно затворен за голям ремонт, докато наблизо бе открит луксозен временен обект.

Парижкият универсален магазин Printemps, който тази година навлезе на американския пазар с обект в Ню Йорк, също така отчита силен ръст на продажбите във Франция - отчасти благодарение на американските туристи.

„От лятото насам имаме двуцифрен растеж, особено при международните клиенти от САЩ и страните от Персийския залив“, казва Летисия Анри, изпълнителен директор на Printemps Haussmann. „Американските клиенти имат силна покупателна способност“, добавя тя.

Въпреки това последните данни от Citi показват, че разходите за луксозни стоки в САЩ са спаднали с 3% на годишна база през октомври, след три месеца на подобрение, тъй като спирането на работата на американското правителство доведе до несигурност сред потребителите.

Анализаторите посочват, че LVMH, Zegna, Kering и Richemont са най-зависими от американския пазар, докато Burberry, Hermès, Moncler и Prada имат по-малка експозиция.

Новите колекции носят надежда

Луксозните модни къщи залагат и на нови идеи, за да върнат клиентите, отблъснати от високите цени.

Gucci, която изостава от конкурентите си през последните години, вече тества модели на новия си креативен директор Демна в някои магазини, още преди първото му ревю, планирано за февруари.

Стратегията изглежда работи - разходите на клиентите на Gucci в тримесечието до началото на октомври са показали най-добри резултати спрямо конкурентите от началото на 2022 г., според данни на Consumer Edge, която анализира плащания с кредитни и дебитни карти в САЩ.

„Имаше доста значително последователно подобрение“, посочва Майкъл Гюнтер от консултантската компания.

Междувременно Louis Vuitton привлече вниманието в края на август, пускайки нови продукти за грим с пълнители за многократна употреба, включително червило на цена 160 долара - значително над това на Hermès (около 80 долара) и Chanel (около 50 долара).

„Няма особено значение, че това е най-скъпото червило на планетата“, коментира анализаторът на HSBC Ерван Рамбур. „Важно е, че ще привлече хората в магазина“, добавя той.