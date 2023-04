Twitter публикува част от кода си

Социалната медия Twitter направи публични части от компютърния си код, които определят как сайтът препоръчва съдържание, съобщи Ройтерс. Това ще позволи на потребителите и програмистите да надникнат в работата му и ще им даде възможност да предложат промени на алгоритъма.

Компанията съобщи в петък в публикация в блога си, че е качила кода на две места в платформата за споделяне на код Github. Те включват изходния код (сорс код) за много части на Twitter, включително алгоритъма за препоръки, контролиращ туитовете, които потребителите виждат в своя поток от съобщения.

Този ход идва по разпореждане на собственика на Twitter Илон Мъск, който заяви, че прозрачността на кода ще доведе до по-високо доверие сред потребителите и бързи подобрения на продукта.

Ходът също така е в отговор на често изказвани опасения от потребители и законодатели, които все повече проверяват платформите на социалните медии за това как алгоритмите избират съдържанието, което потребителите виждат.

Мъск написа в Twitter в петък, че трети страни трябва да могат да анализират софтуера с отворен код и „да определят с разумна точност какво вероятно ще бъде показано на потребителите“.

„Без съмнение ще бъдат открити много неудобни проблеми, но ние ще ги поправим бързо!“ написа той в Twitter. Мъск каза още, че Twitter ще актуализира алгоритъма си за препоръки въз основа на потребителските предложения на всеки 24 до 48 часа.

Most of the recommendation algorithm will be made open source today. The rest will follow.

Acid test is that independent third parties should be able to determine, with reasonable accuracy, what will probably be shown to users.

No doubt, many embarrassing issues will be… https://t.co/41U4oexIev