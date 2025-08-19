Новият лидер на Strava има нов начин да направи тренировките ви по-добри

Майкъл Мартин е бил спортист през целия си живот, но днес не успява да се присъедини към клуб за бягане. Когато се опита, в момента, в който споменава работата си, всички останали спират да бягат. Причината е, че 52-годишният Мартин е главен изпълнителен директор на популярното приложение за бягане и колоездене Strava, пише The Wall Street Journal.

„Смятам обратната връзка за подарък, но, о, Боже, клубът за бягане просто спира, а аз получавам цялата тази обратна връзка за продукта и какво искат да прави той по-нататък“, коментира Мартин. Изглежда е невъзможно да се намерят бегачи, които безспирно да дават мнения за Strava, слагайки край на тренировките.

„Strava или не се е случило“ е неофициалното мото на приложението и над 150 млн. потребители – компанията ги нарича „атлети“ – приемат лозунга присърце. Всеки ден те записват бягания, каране на колело и над 40 други вида спортни дейности, които публикуват, за да вдъхновят, впечатлят и изпреварят приятелите си в приложението.

Спортистите търсят романтични партньори в Strava. Те планират специални маршрути, за да създават рисунки върху картите на приложението. Сериозните колоездачи се състезават за най-бързи времена при изкачване на определени хълмове. Има дори сайт за въвеждане на фалшиви бягания.

Мартин публикува в Strava от 2016 г. – много преди да стане главен изпълнителен директор през януари 2024 г., така че отдавна разбира културата на приложението. Сега предизвикателството му е да убеди феновете на забавната, безплатна социална мрежа да плащат за абонамент.

Планът на Мартин разчита на нов член на общността на Strava: Athlete Intelligence - „треньор“ с изкуствен интелект (AI), който екипът на Мартин представи миналата година. Strava се надява, че феновете ще се абонират за функцията, достъпна само за премиум клиенти.

Някои сериозни спортисти са скептично настроени. „Няма много смисъл“, коментира британската професионална колоездачка Лизи Брук. „Например, ако сте карали по чакъл и очевидно сте много по-бавни на чакъл, ще ви покаже: „По-бавна от нормалната ви скорост“.“

Функцията е била предназначена за начинаещи, казва Мартин, а екипът му е подценил как би могла да отблъсне опитни спортисти. През май и юни Strava придоби Runna и The Breakaway - две приложения, които генерират персонализирани планове с изкуствен интелект за по-сериозни тренировки.

„Трудно е да се обслужват както хора, които тепърва започват, така и хора, които са експерти“, коментира Мартин.

Несподелена любовна афера

Много преди Мартин да стане главен изпълнителен директор е имало моменти, в които е бил недоволен потребител на Strava. Той се е състезавал по плуване като гимназист в Питсбърг и е тичал само когато треньорът му по плуване го е изпращал на наказателни бягания през мразовитата зима в Пенсилвания. Започва да използва Strava през 2016 г. като технически директор в NBCUniversal в Лос Анджелис.

„Исках да се занимавам с бягане“, казва той. Но никое от приложенията, които е пробвал, не е направило бяганията му по-малко самотна мъка.