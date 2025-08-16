Колко енергия консумира най-новата версия на ChatGPT? Никой не знае със сигурност, но едно е сигурно – много е. OpenAI, компанията, стояща зад ChatGPT, не е публикувала официални данни за енергийния отпечатък на големия езиков модел, но академичните среди работят за количествено определяне на потреблението на енергия за заявки – и то е значително по-високо, отколкото при предишните модели, пише Oilprice.

Няма разпоредби, които да задължават компаниите, занимаващи се с изкуствен интелект, да разкриват потреблението си на енергия или въздействието си върху околната среда, така че повечето не предлагат публично подобни статистически данни. Към май тази година 84% от целия трафик на големи езикови модели е осъществяван чрез модели с изкуствен интелект без никакви екологични разкрития.

„Изумително е, че можеш да си купиш кола и да знаеш какво количество гориво изразходва за определени километри, но ние използваме всички тези инструменти с изкуствен интелект всеки ден и нямаме абсолютно никакви показатели за ефективност, емисионни фактори, нищо“, изтъква Саша Лучиони, ръководител на отдела по клима в компанията за изкуствен интелект Hugging Face. „Това не е задължително, не е регулирано. Като се има предвид къде се намираме с климатичната криза, това трябва да е начело в дневния ред на регулаторните органи навсякъде“, продължава тя.

Сам Алтман, главният изпълнителен директор на OpenAI, оповести някои данни публично – заявявайки, че ChatGPT консумира 0,34 ватчаса енергия и 0,000085 галона вода на заявка – но пропусна ключови подробности, като например за кой модел се отнасят тези числа, като не предложи никакви доказателства или потвърждения на твърденията си.

Експерти извън OpenAI са изчислили, че ChatGPT-5 може да използва до 20 пъти повече енергия от първата версия на ChatGPT. „По-сложен модел като GPT-5 консумира повече енергия както по време на обучение, така и по време на извод. Той е насочен и към дългосрочно мислене... Мога спокойно да кажа, че ще консумира много повече енергия от GPT-4“, коментира наскоро пред The Guardian Ракеш Кумар, професор в Университета на Илинойс. Настоящата работа на Кумар се фокусира върху консумацията на енергия от изкуствения интелект.

Докато заявка към ChatGPT през 2023 г. би консумирала около 2 ватчаса, изследователи от лабораторията за изкуствен интелект на Университета на Роуд Айлънд установяват, че ChatGPT-5 може да използва до 40 ватчаса електроенергия, за да конфигурира отговор със средна дължина (около 1000 токена). Средно те изчисляват, че моделът използва малко над 18 ватчаса за такъв отговор. Това прави ChatGPT-5 по-голям консуматор на енергия от всеки друг от моделите на изкуствен интелект, които те проследяват, с изключение на два: модела o3 на OpenAI и R1 на Deepseek.

Изчисляването на тези прогнозни нива на потребление на енергия не е лесна задача, като се има предвид острата липса на прозрачност в сектора.

„По-важно от всякога е да се обърне внимание на истинската екологична цена на изкуствения интелект“, изтъква пред The Guardian професор Марван Абделати от Университета на Роуд Айлънд. „Призоваваме OpenAI и други разработчици да използват този момент, за да се ангажират с пълна прозрачност, като публично разкрият въздействието на GPT-5 върху околната среда“.

Докато технологичните компании консумират все повече енергия всяка година, за да захранват амбициите си около изкуствения интелект, обикновените потребители страдат от последствията. Именно потребителите плащат сметката за стремглаво нарастващото потребление на енергия. New York Times предупреждава , че „цените на електроенергията за физически лица и малки предприятия могат да се повишат рязко, тъй като Amazon, Google, Microsoft и други технологични компании изграждат центрове за данни и разширяват дейността си в енергийния бизнес“. Освен това, отстъплението на Силициевата долина от климатичната битка ще окаже пряко влияние върху глобалните общности, независимо дали някога ще използват изкуствен интелект.