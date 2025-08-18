Технологичните IPO-та преживяват бум след "години на сух режим"

Първичното публично предлагане на Bullish миналата седмица придоби допълнително значение, може би заради името на компанията.

Когато акциите на подкрепената от Питър Тийл борса за криптовалути удвоиха стойността си в сряда, преди да завършат деня с 84% ръст, това беше поредният знак, че биковете на технологични IPO-та се завръщат в играта, пише CNBC.

През юли цената на акциите на компанията за софтуер за дизайн Figma нарасна повече от три пъти на борсата при дебюта им на борсата в Ню Йорк, а месец по-рано книжата на криптокомпанията Circle поскъпнаха със 168% в първия си ден на борсата.

Wall Street oтдавна чакаше това.

Преди три години упоритата инфлация и нарастващите лихвени проценти ефективно затвориха пазара за публични предлагания. Стойността на технологичните акции се срина, а частният капитал пресъхна, принуждавайки стартъпите да насочат вниманието си от растежа към ефективността и рентабилността.

Предизвикателствата обаче сякаш започнаха да отслабват по-рано тази година, когато компании като StubHub и Klarna подадоха своите проспекти за IPO. След това обаче, през април президентът Доналд Тръмп разтърси пазарите с плановете си за мащабни мита. Роудшоутата бяха поставени на пауза за неопределен срок.

След това митническите планове на президента леко се стабилизираха, а инвеститорите започнаха да наливат средства в технологии, което изтласка Nasdaq до рекордни нива, с над 40% над дъното, което достигна през април тази година. Нараства оптимизмът, че огромният брой високо оценени стартъпи ще продължат пътя си към борсите, тъй като главните изпълнителни директори и рисковите инвеститори набират увереност, че публичните пазари ще приветстват техните бизнеси.

Преди дебюта на Figma, президентът на NYSE Лин Мартин заяви пред CNBC, че огромното търсене на акциите на компанията може да „отвори шлюзовете“ за останалата част от пазара. А по-рано тази седмица главният изпълнителен директор на Nasdaq Адина Фридман коментира, че има „много солиден списък“ от компании, които искат да направят първично публично предлагане през втората половина на тази година, преди празничния сезон.

„Срещах се с много главни изпълнителни директори, за да ги подготвя да помислят какво искат от публичните пазари и накъде се движат“, казва Фридман.

Според CB Insights в САЩ има над две дузини технологични компании, подкрепени от рисков капитал, оценени на 10 млрд. долара или повече. StubHub актуализира своя проспект, предполагайки, че предлагането ѝ ще се осъществи скоро.

„Прозорецът за първични публични предлагания е отворен“, коментира Рик Хайцман, партньор във фирмата за рисков капитал FirstMark. „Видяхте широка подкрепа за IPO-тата в индустрията и затова съветваме компаниите, в които инвестираме, да се подготвят и да станат публични.“

Друга голяма тема сред рисковите инвеститори и банкерите е регулаторната среда.

Администрацията на Байдън беше критикувана от инвеститорите в стартъпи за рестрикции срещу големи придобивания, най-вече поради твърдата ръка на Лина Хан във Федералната търговска комисия, като същевременно не успя да облекчи ограниченията, които според тях правят публичните пазари по-малко привлекателни за компаниите.

(Продължава на следващата страница)