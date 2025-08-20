Ралито на Intel изстреля оценката ѝ до нива, невиждани от дотком ерата

След месеци на турбуленция биковете на Intel най-накрая са възнаградени за търпението си. Но внезапното възстановяване на цената на акциите идва с тревожен страничен ефект - оценка, която е толкова висока, че последният такъв прецедент в нивата ѝ е от ерата на дотком компаниите преди повече от две десетилетия, пише Bloomberg.

Стойността на книжата на затруднения производител на чипове се покачва с 28% този месец, добавяйки около 24 млрд. долара към пазарната му стойност, след като се появиха съобщения, че правителството на САЩ води преговори за потенциален дял от капитала. Освен това японската SoftBank Group има планове за инвестиция от 2 млрд. долара. Скокът помага на Intel да се търгува на цена от 53 пъти прогнозираната печалба за следващите 12 месеца - най-високата от началото на 2002 г., сочат данни, събрани от Bloomberg.

„Акциите изглеждат невероятно скъпи тук“, коментира Уейн Кауфман, главен пазарен анализатор във Phoenix Financial Services. „Такъв мултипликатор е залог, че правителството ще окаже толкова силен натиск върху клиентите на Intel, че тя ще се превърне в победител.“

Ръстът на цената на акциите на Intel този месец последва спада след разочароващия отчет на 24 юли и критиките към главния изпълнителен директор Лип-Бу Тан по-рано от президента Доналд Тръмп, който призова лидера на компанията да се оттегли. Държавният глава се позова на конфликт на интереси. След среща с Тан на 11 август Тръмп промени тона си, заявявайки, че „успехът и възходът на Тан са една невероятна история“.

Оттогава се разпространяват новини, че администрацията на Тръмп води преговори за придобиване на дял от около 10% в компанията. Във вторник министърът на търговията Хауърд Лутник заяви в интервю за CNBC, че преговорите са насочени към превръщане на вече предоставените от САЩ субсидии на Intel, съгласно Закона за чиповете и науката, в акции без право на глас.

Разбира се, плановете на САЩ относно Intel не са финализирани и все още могат да се променят. Intel отказа да коментира коментарите на Лутник.

За Пол Нолте, пазарен стратег и старши мениджър в Murphy & Sylvest Wealth Management, потенциалното участие на правителството би могло да е от полза за Intel в краткосрочен план, но може да представлява риск в дългосрочен.

„Това ми се струва лесен път, по който да се поеме, но е труден за излизане“, коментира Нолте. „В крайна сметка това повдига много повече въпроси, отколкото дава отговори.“

Междувременно оценката на Intel до голяма степен е отражение на това колко се е сринала рентабилността ѝ през последните години.

Според данни, събрани от Bloomberg, очаква се Intel да генерира коригирана печалба за над 1 млрд. долара през следващите четири тримесечия, след като загуби около 1,3 млрд. долара през предходните четири. От 2018 до 2021 г. компанията е генерирала годишна печалба от средно над 20 млрд. долара.

„Нямаме представа какво може да постигне Intel по отношение на растежа на печалбата, тъй като е толкова изостанала в технологиите, а и защото не може да намали разходите си, за да постигнете растеж“, посочва Нанси Тенглер, главен изпълнителен директор на Laffer Tengler Investments. „Трудно е да се има доверие в оценките, което затруднява преценката на стойността. Мисля, че е надценена, но също така мисля, че картината е толкова несигурна, че компанията не би била привлекателна на никаква цена.“

Wall Street до голяма степен повтаря нейната предпазливост. По-малко от 8% от анализаторите, следени от Bloomberg, препоръчват закупуване на акциите, докато близо 80% дават неутрална оценка.