Мъск съди Apple и OpenAI, вредели на AI конкуренцията

Илон Мъск обвини Apple и OpenAI в съдебен процес в несправедливо облагодетелстване на компанията за изкуствен интелект в iPhone-ите и възпрепятстване на конкуренцията за други производители на чатботове, пише Bloomberg.

Компаниите Х и xAI на Мъск са завели съдебния иск в понеделник пред федерален съд във Форт Уърт, щата Тексас, като изтъкнаха, че решението на Apple да интегрира OpenAI в операционната система на iPhone вреди на конкуренцията и лишава потребителите от избор.

Милиардерът, основател на компанията xAI Holdings, в която сега влизат екипът на Grok AI и на социалната мрежа Х, заяви, че Apple прави невъзможно за която и да е друга компания освен ChatGPT на OpenAI да достигне върха на класациите в App Store, търсено видно място от разработчиците на приложения.

Делото поставя началото на съдебен сблъсък с висок залог между най-богатия човек в света и една от най-високо оценяваните компании в света.

Apple и OpenAI, чиято услуга ChatGPT е най-изтегляното безплатно приложение за iPhone в САЩ, имат партньорство в областта на изкуствения интелект, вграден в най-новите модели iPhone. 54-годишният Мъск има дългогодишна вражда с главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, която датира от разногласията, довери до раздялата им, след като двамата основаха заедно OpenAI.

„Ексклузивното споразумение между Apple и OpenAI направи ChatGPT единствения чатбот с генеративен изкуствен интелект, вграден в IPhone“, заявиха адвокатите на компаниите на Мъск в съдебния иск и „блокираха пазарите, за да поддържат монополите си и да попречат на иноватори като X и xAI да се конкурират“.

През последните години Apple се сблъска с регулаторните органи по целия свят поради твърдения, че нейният магазин за приложения незаконно е потискал конкуренцията на пазара за мобилни приложения, използвани на смартфони. Производителят на iPhone също така води петгодишна съдебна битка с производителя на Fortnite, Epic Games, относно доминиращата позиция на App Store на пазара на софтуер за смартфони.

Искът следва публикация на Мъск на 11 август в Х, в която той пита дали Apple „си играе на политика“, като не изтъква неговите продукти. Apple отговори в изявление, че App Store е „проектиран да бъде справедлив и безпристрастен“. Алтман отговори на публикацията на Мъск в Х, като насочи вниманието към начина, по който Мъск управлява социалната мрежа и намекна, че той я манипулира, за да служи на личните му интереси.