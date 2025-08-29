АІ струва на САЩ спад от 13% в работните места за млади хора

Има все повече доказателства, че широкото навлизане на генеративния изкуствен интелект (AI) оказва влияние върху перспективите за работа на американските работници, сочи доклад, публикуван от трима изследователи от Станфордския университет, пише CNBC.

Проучването е анализирало данни за заплати на милиони американски работници, събрани от ADP -най-голямата фирма за софтуер за заплати в САЩ.

Докладът открива „ранни, мащабни доказателства, съответстващи на хипотезата, че революцията в областта на изкуствения интелект започва да оказва значително и непропорционално въздействие върху работниците, които сега навлизат на американския пазар на труда“.

Най-забележителното е, че откритията показват, че работниците на възраст между 22 и 25 години на работни места, които са най-изложени на влиянието на изкуствения интелект – като обслужването на клиенти, счетоводството и разработката на софтуер – са отбелязали 13% спад в заетостта от 2022 г. насам.

За сметка на това заетостта при по-опитни работници в същите области и за служители от всички възрасти в по-малко изложени на въздействието на AI професии, като медицински сестри, е останала стабилна или е нараснала. Работните места за млади здравни асистенти например са се увеличили по-бързо от тези за по-възрастните им колеги.

Ролите на работещите на първа линия в производството и операциите също показват увеличение на заетостта сред младите работници, макар че този растеж е по-малък от този за работниците над 35-годишна възраст.

Потенциалното въздействие на изкуствения интелект върху пазара на труда е проблем в различните индустрии и възрастови групи, но проучването показва, че резултатите далеч няма да бъдат еднакви в отделните сегменти. Проучването се стреми да изключи фактори, които биха могли да изкривят данните, включително ниво на образование, работа от дистанция, аутсорсинг на работни места и по-широки икономически промени, които биха могли да повлияят на решенията за наемане.

Откритията могат да обяснят защо ръстът на заетостта сред младите работници в САЩ е в застой, докато общата заетост до голяма степен остава устойчива след пандемията, въпреки скорошните признаци на забавяне.

Младите работници са особено уязвими, защото изкуственият интелект може да замести „кодифицираните знания“ или „обучението от книги“, което произтича от формалното образование. От друга страна, изкуственият интелект може да не е толкова способен да замести знания, произтичащи от години опит.

Изследователите също така отбелязват, че не всички приложения на изкуствения интелект са свързани с намаляване на заетостта. В професиите, където AI допълва работата и се използва за повишаване на ефективността, се наблюдават слаби промени в нивата на заетост.

Проучването, което не е рецензирано, показва засилващи се доказателства, че изкуственият интелект ще замени работни места - тема, която продължава да е горещо обсъждана.

По-рано този месец икономист от Goldman Sachs заяви, че промените на американския пазар на труда, предизвикани от появата на генеративния изкуствен интелект, вече се проявяват в данните за заетостта, особено в технологичния сектор и сред по-младите служители.

Той също така отбеляза, че повечето компании все още не са внедрили изкуствен интелект за ежедневна употреба, което означава, че въздействието върху пазара на труда все още не е напълно ясно.