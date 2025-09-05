ЕС глоби Google с почти 3 млрд. евро за злоупотреба с рекламни технологии

Google на Alphabet беше глобена с почти 3 млрд. евро от Европейския съюз и получи заповед да престане да дава предимство на собствените си рекламни технологии. Това може да разпали още повече напрежението с американския президент Доналд Тръмп, съобщава Bloomberg.

Европейската комисия съобщи в петък, че Google е злоупотребила с доминиращата си позиция, като е дала на собствените си реклами предимство пред конкурентите и че компанията трябва да прекрати тези практики.

„Когато пазарите се провалят, публичните институции трябва да се задействат, за да предотвратят злоупотребата с власт от страна на доминиращите играчи“, заяви еврокомисарят по конкуренцията Тереса Рибера в изявление. „Истинската свобода означава равни правила на играта, при които всички се конкурират при равни условия и гражданите имат истинско право на избор“, допълни тя.

Компанията веднага заяви, че ще обжалва решението. Лий-Ан Мълхоланд, вицепрезидент по регулаторните въпроси в Google, заяви, че това решение „налага неоснователна глоба и изисква промени, които ще навредят на хиляди европейски компании, като ги затруднят да печелят пари“.

Белият дом не е отговорил за момента на запитване за коментар относно глобата.

Тя възлиза на 2,95 млрд. евро и е сред най-тежките санкции на Брюксел и втора по големина, наложена от ЕС на Google за предполагаеми злоупотреби с господстващо положение. Тя следва глобата от 4,125 млрд. долара за Android и глоба от 2,42 млрд. евро за смазване на конкуенти в областта на търсенето на продукти. Глобата от 1,49 млрд. евро за AdSense беше отменена миналата година. Решенията увеличават задълженията на Google към ЕС до малко под 10 млрд. евро, далеч повече от глобите за Apple, Meta Platforms и Microsoft.

Глобите, които ЕС е наложил на Google, възлизат на 9,5 млрд. евро. Графика: Bloomberg LP

Компанията с централа в Маунтин Вю, щата Калифорния, е номер едно на световния пазар за дигитална реклама, оценяван на 757,5 млрд. долара, по даннни на компанията за анализи EMarketer от 2025 г. Очаква се общо в световен мащаб Google да постигне приходи в размер на 205,04 млрд. долара от дигитална реклама през тази година. По-голямата част от тях, или 171,72 млрд. долара, идват от глобалния бизнес на Google с реклама в търсачката. Останалите 33,33 млрд. долара са от дисплей реклами. Google управлява услуга за закупуване на реклами за маркетолози и услуга за продажба на реклами за издатели, както и борса, на която двете страни сключват сделки в светкавични търгове.

Анджела Милс Уейд, изпълнителен директор на Европейския съвет на издателите, който подаде жалбата пред Европейската комисия, заяви, че „глобата няма да поправи счупения пазар на рекламни технологии в Европа“.

„Без силно и решително прилагане на закона Google просто ще отпише това като бизнес разход, докато укрепва доминиращата си позиция в ерата на изкуствения интелект“, счита тя. „Европа може да подкопае собствените си правила и да отслаби медиите и издателския сектор“, допълни Милс Уейд.

Наказанието на ЕС идва в напрегнат момент за търговските отношения между ЕС и САЩ, като Тръмп многократно се подигра с усилията на блока да укроти гигантите от Силициевата долина. Въпреки че Google е обект на антитръстово разследване в целия свят, компанията получи тази седмица известно облекчение, след като американски съдия постанови, че бизнесът ѝ с търсачки не трябва да бъде разделен, за да се отстранят вредите, посочени от Министерството на правосъдието.

Но дейностите на Google в областта на рекламните технологии остават под заплаха в САЩ. Очаква се Министерството на правосъдието да внесе предложения за мерки по-късно в петък по друго дело преди изслушването по тези предложения на 22 септември. По-рано министерството предложи да принуди Google да се раздели с платформата си Ad Manager, за да отговори на твърденията за антиконкурентни рискове.

Еврокомисарят Рибера посочи възможността за решение на САЩ, което би принудило Google да раздели платформата си за рекламни технологии.

„На този етап изглежда, че единственият начин Google да прекрати ефективно конфликта си на интереси е чрез структурни мерки като например продажба на част от бизнеса си в областта на рекламните технологии“, заяви тя в изявлението си.

ЕС предупреди Google през 2023 г., че е злоупотребила с доминиращата си позиция в рекламните технологии, за да навреди на онлайн издателите. Тогава Комисията в Брюксел заяви, че Google е дала предимство на собствената си програма за обмен на реклами пред конкурентите си и е засилила централната роля на компанията във веригата на доставки на рекламни технологии.

Предшественичката на Рибера, Маргрете Вестагер, заяви тогава, че само „задължителен отказ от инвестиции“ в част от бизнеса ще реши проблемите. Датчанката остана десет години в Брюксел, като наложи глоби на Google в размер на над 8 млрд. евро по три различни дела, въпреки че една от тях беше отменена, а друга – намалена, от Съда на ЕС.