IPO-то на Klarna ще тества дали инвеститорите приемат промяната в бизнес модела ѝ

Докато Klarna се подготвя за дългоочакваното си първично публично предлагане (IPO), инвеститорите ще следят отблизо опита на финтех компанията да се ребрандира като по-мащабна дигитална банка, пише Bloomberg.

Шведската група за разплащания се превърна в синоним на модела „купи сега, плати по-късно“ (BNPL), който позволява да разделят покупките си на безлихвени вноски.

Въпреки това през последните месеци Klarna се опитва да убеди пазара, че не е еднократна услуга и че трябва да бъде разглеждана по-скоро като дигитална банка, отколкото както обикновена BNPL фирма.

„Искаме американците да започнат да ни асоциират не само с „купи сега, плати по-късно“, но и с преживяването, подобно на портфейла PayPal, което предлагаме“, коментира през май главният изпълнителен директор на Klarna Себастиан Семятковски пред CNBC. „До голяма степен ние сме необанка, но хората все още силно ни асоциират с „купи сега, плати по-късно“.

Може ли Klarna да убеди инвеститорите?

Миналата седмица Klarna обяви, че очаква в рамките на дългоочакваното ѝ листване акциите да бъдат на цена между 35 и 37 долара, което би я оценило на до 14 млрд. долара, сочат изчисления на CNBC.

Това е под впечатляващите 45,6 млрд. долара, на които Klarna беше оценена при кръг на финансиране през 2021 г., воден от SoftBank. Въпреки това оценката все пак е подобрение спрямо тази от 6,7 млрд. долара, до която компанията се срина на следващата година.

Ключов въпрос за компанията в бъдеще ще бъде дали инвеститорите могат да бъдат убедени в нейния „необанков“ завой.

На международни пазари като САЩ и Великобритания Klarna все още е известна предимно със своите краткосрочни финансови продукти с 0% лихва. В Европейския съюз (ЕС) обаче Klarna притежава банков лиценз от шведския финансов регулатор от 2017 г. насам и предлага лични банкови сметки в Германия.

Наскоро компанията започна да предлага и повече банкови продукти в САЩ и Европа като депозитни сметки и дебитни карти.

„Първичното публично предлагане определено ще бъде индикатор за това доколко инвеститорите приемат промяната в бизнес модела на Klarna“, коментира Самюъл Кер, глобален ръководител в Mergermarket.

Скорошните листвания на компании като Figma, Circle и Bullish показаха, че апетитът за големи технологични IPO-та най-накрая се възстановява след до голяма степен приглушения пазар през последните три години.

Klarna обяви нетна загуба от 53 млн. долара за второто тримесечие, което е почти три пъти повече от 18-те млн. долара, загубени през същия период на предходната година. Въпреки това приходите са се увеличили с 20% на годишна база до 823 млн. долара.

Йоаким Дал, партньор в дългогодишния инвеститор на Klarna - GP Bullhound, обаче твърди, че компанията трябва да бъде оценена по-скоро като бизнес за разплащания, който се противопоставя на доминацията на фирми като Visa и Mastercard.

„Виждаме това като бизнес, който в крайна сметка ще реализира оборот от над 10 млрд. долара“, посочва Дал.

