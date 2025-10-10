Амбициозни проекти или амбициозна фасада е дигитализацията у нас

Противоречието между амбициите на държавно ниво и реалното ниско ниво на дигитализация на ниво малки и средни предприятия се дължи на изключително ниското базово ниво на дигитални компетенции, което възпира създаването на висока добавена стойност по цялата верига. Това мнение изрази Ралица Васева, ръководител "Проекти" в Seenext, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Тя напомни, че в своята програма за дигитализация България има добре развита инфраструктура, по-добро 5G покритие спрямо съседите, планове за суперкомпютър за десетки милиарди и е кандидат за европейска AI фабрика.

„Страната ни има силна ИКТ индустрия, добра инфраструктура и с големите си амбиции може да се превърне в в хъб за високотехнологичен бизнес и изкуствен интелект, но проблемите ѝ са във фундамента – на дъното в ЕС е по дигитални умения сред населението, а малките и средни предприятия изпитват трудности при дигитализацията“, коментира Васева.

По думите ѝ ИКТ секторът е много силен у нас и това се дължи на специалистите в отрасъла. Според нея имаме изключително много завършили специалисти в сектора, но базовите дигитални умения далеч не са толкова добре развити, а това води до поляризация в секторите.

Васева отбеляза, че облачните технологии и изкуственият интелект трудно се възприемат от малките и средни предприятия и са нужни обучения за по-добро предразполагане от служителите и реално имплентиране.

По думите ѝ масовата дигитализация на бизнеса в България ще доведе до повече прозрачност за потребителите и по-оптимизирани процеси за компаниите.

Как се позиционира България спрямо региона и Европа?

В доклада на Seenext по индекса на дигитализацията се вижда, че България изостава както от Европейския съюз, така и от съседни на нас държави. България е наравно с Румъния (60/100 точки като 100 е средновропейското ниво), но изостава от Сърбия (65/100).

„Въпреки това съседите ни по-добре имплентират изкуствен интелект и облачни услуги в бизнесите си и провеждат много повече обучения как служителите да използват новите технологии в ежедневието“, отбеляза Васева.

Според нея проблемите са и финансови – в много предприятия няма средства за внедряване на високите технологии и като цяло липсва позитивно отношение към облачните системи.

Дигитализацията в енергетиката – катализатор за зеления преход

Васева съобщи, че в доклада на Seenext са разгледани и няколко сектора в българската икономика и енергетиката е един от тях. „Дигитализацията в прехода към зелената е основен стълб. С умните мрежи може енергията да се насочва към зони, в които има нужда от нея от зони, които са пренаситени. Освен това тя прехвърля контрола в ръцете на потребителя – те могат да бъдат едновременно потребители и производители и да я продават обратно в мрежата“, коментира експертът.

Росица Васева посочи, че дигитализацията на енергетиката не само ще отключи прехода към възобновяеми източници, но и ще намали вредните емисии от селското стопанство, като даде повече прозрачност за потребителите.

Кои са основните пречки при дигитализацията на икономиката на България? Защо банките са „шампионите“ при дигитализацията?

