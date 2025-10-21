Airbus, Thales и Leonardo са достигнали до сделка за сливане в спътниковите технологии

Европейските аерокосмически групи Leonardo, Airbus и Thales са постигнали рамково споразумение за предложено сливане на сателитните си бизнеси, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двама запознати с въпроса източници.

Leonardo планира да проведе извънредно заседание на борда на директорите във вторник, за да обсъди подробностите по сделката, която подлежи на одобрение от борда и регулаторните органи, съобщава един от източниците.

И трите компании са отказали да коментират.

Конкуренция с Илон Мъск

Най-големите производители на сателити в Европа водят преговори от повече от година за създаване на нова компания за производство на сателити, която да си съперничи в по-голям мащаб с конкурентите, водени от SpaceX на Илон Мъск и нейната изключително успешна услуга Starlink.

Миналия месец Ройтерс съобщи, че трите групи са увеличили усилията си да обединят сателитния си бизнес в съвместно предприятие на стойност около 10 млрд. евро по модела на паневропейския бизнес с ракети MBDA.

Преговорите, под кодовото име „Проект Бромо“, са стигнали до задънена улица през лятото, когато страните не са могли да се споразумеят по въпросите за управлението и оценката, твърдят запознати.

Един от източниците казва, че преговорите, които включват разделянето на политически чувствителни технологии и работни места между Франция и Италия, са били засегнати и от правителствената криза в Париж.

Проблемите включват и спорове относно политически чувствителното разпределение на работата, според френския ежедневник La Tribune.

Антимонополен преглед

Анализаторите твърдят, че основното препятствие, което остава, е получаването на одобрение от Европейската комисия.

Предишните опити за сливане на сателитни дейности през последното десетилетие се провалиха поради антитръстови опасения и национални съперничества.

Драматичният възход на мрежата Starlink на Мъск и преминаването на пазара към по-евтини сателити обаче засилиха натиска върху Европа да обедини активите си или да бъде изтласкана от пазара.

За изпълнението на сделката може да са нужни до две години, а първоначалната рамкова сделка е първата стъпка, според запознати с въпроса източници. Миналата седмица Thales отрече информация, че по това време е била постигната търсената временна сделка.

Водещите европейски производители на сателити отдавна се конкурират за изграждането на сложни космически апарати в геостационарна орбита, но са засегнати от появата на евтини миниатюрни сателити в ниската околоземна орбита.

Сделката ще обедини дейностите на загуба на Airbus в областта на спътниците с тези на Thales Alenia Space и Telespazio – две предприятия, контролирани в момента от френската Thales и италианската аерокосмическа група Leonardo.

Консултантската фирма Novaspace, базирана в Париж, твърди, че през следващото десетилетие ще бъдат изстреляни над 43 хил. спътника, което представлява пазар от 665 млрд. долара в областта на производството и изстрелването.