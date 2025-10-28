Саудитска Арабия диверсифицира икономиката си от петрола - залага на AI

Когато се замислите за Саудитска Арабия, първото нещо, което ви идва на ум, може би е огромното ѝ богатство, произтичащо от петрола.

Въпреки че петролът продължва да движи икономиката на Саудитска Арабуя, кралството сега се насочва в области като изкуствен интелект (AI), туризъм и спорт, за да диверсифицира възможностите си за растеж, пише CNBC.

Според министъра на инвестициите в Саудитска Арабия Халид Ал Фалих повече от половината (50,6%) от саудитската икономика сега е „напълно отделена“ от петрола.

„Този процент нараства“, коментира Ал Фалих пред медията, допълвайки, че държавните приходи са били почти изцяло от петрол, но сега 40% от средствата идват от сектори и източници, които „нямат нищо общо с петрола“.

„Вижтаме страхотни резултати, но не сме доволни. Искаме да направим повече. Искаме да ускорим диверсификацията и растежа на кралството“, посочва той.

Саудитска Арабия удвоява усилията си в бързоразвиващи се сектори като изкуствения интелект, наричайки го една от новите си области на растеж, като Ал Фалих твърди, че кралството ще бъде „ключов инвеститор“ в разработването на AI приложения и големи езикови модели. Саудитска Арабия също така ще изгради центрове за данни „в мащаб и на конкурентна цена, които не се постигат никъде другаде“.

„Изкуственият интелект се появи през последните 3-4 години и определено ще определи как ще се развива бъдещата икономика на всяка страна. Тези, които инвестират, ще водят, а тези, които изостават, за съжаление, ще загубят“, посочва той.

В понеделник главният изпълнителен директор на компанията за изкуствен интелект Groq Джонатан Рос коментира пред CNBC, че благодарение на енергийния си излишък страната може да реализира над 135 млрд. долара печалба до 2030 г. благодарение на изкуствения интелект, сочат данни на PwC.

Тримесечният доклад за изпълнението на бюджета на Саудитска Арабия разкри, че общите държавни приходи за първата половина на 2025 г. са възлизали на 565,21 млрд. саудитски риала (150,73 млрд. долара), като петролът съставлява 53,4% от общите приходи на страната, което е спад от 67,97% за същия период на 2019 г.

През 2024 г. страната отчете 1,3% ръст на БВП за цялата година, главно поради увеличение от 4,3% в сегментите, различни от петрола. От друга страна, петролната активност спадна с 4,5% на годишна база.

Суверенният фонд на страната – Публичният инвестиционен фонд (PIF) – придоби дялове в технологични гиганти, издатели на видео игри и футболни клубове, като използва приходите от петрол за диверсификация в други сектори.

PIF придоби дялове в гиганта във видео игрите Electronic Arts, като създаде SoftBank Vision Fund със SoftBank Group на Масайоши Сон през 2017 г. и придоби клуба от английската Висша лига Нюкасъл Юнайтед през 2021 г.

На въпроса дали спадащите цени на петрола оказват натиск върху икономиката и държавните приходи на Саудитска Арабия, Ал Фалих отговаря, че страната не свива бюджетите и няма съкращения на публичните разходи.

През 2025 г. цените на петрола се понижиха, като спот цените на суровия петрол Brent отстъпиха с 13,4% от началото на годината, сочат данни на FactSet. Приходите от петрол на Саудитска Арабия са се свили с 24% през първата половина на 2025 г. спрямо година по-рано.

Правителството ще продължи да се занимава с всички дейности, които изискват държавни разходи, коментира Ал Фалих, отбелязвайки, че PIF е нараснал шест пъти от създаването си и че страната се приближава до близо 1 трлн. долара капитал, разположен в сектори от стратегически интерес.

Туризмът също е ключова област на растеж за Саудитска Арабия. Министърът на туризма на страната Ахмед Ал-Хатиб твърди, че делът на сектора в БВП е нараснал до 5% през 2024 г. от 3% през 2019 г.

„Отваряме курорти, нови авиокомпании, нови летища и броят им расте, като се фокусираме върху страни и посетители, които идват отвън, за да се докоснат до нашата велика култура“, подчертава Ал-Хатиб.

Министърът на туризма също така е уверен, че секторът може да допринесе с 10% от БВП до 2030 г., като целта е в крайна сметка да го увеличи до 20%.

„Тези 20% ще помогнат на Саудитска Арабия да диверсифицира икономиката и да я направи по-устойчива“, добавя той.