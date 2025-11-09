Човешката цена на бързия преход на Xiaomi от смартфоните към електромобилите

Месеци преди да се строполи на пода в агония, докато пазарува хранителни стоки с малкия си син, Уан Пейджъ остава буден цяла нощ, трскаво подготвяйки водещ магазин на Xiaomi за пускането на първия електромобил на компанията, пише Bloomberg.

Работата на Уан се натрупва, след като компанията, ръководена от милиардера и съосновател Лей Дзюн, разкри смел план да се превърне в първата технологична фирма, която успешно се насоча към производството на автмобили. 55-годишният Лей заложи репутацията си на прехода – подвиг, който дори Apple не успя да направи. Лей дори се закле, че това е неговият „последен предприемачески проект“.

Ключова част от изпълнението на тази визия беше търговската мрежа на Xiaomi - отговорност на Уан. За да се конкурира с компании като BYD и Tesla на разрастващия се пазар на електрически превозни средства в Китай, компанията реши да преразгледа веригата си от търговски обекти, като превърне магазините, предназначени за смартфони, в шоуруми, за да предлагат пълноразмерни седани и SUV-ове. Но по време на пандемията от Covid-19 Xiaomi съкрати около половината от персонала, отговорен за начинанието, оставяйки около 10 души, твърдят бивш служител и настоящ член на персонала. И двамата са работили с Уан и са пожелали да останат анонимни, защото обсъждат деликатни въпроси.

В началото на 2024 г. малкият екип усеща рязко увеличение на работното си натоварване, когато компанията се надпреварва да пусне магазини за електрически превозни средства навреме за пазарната премиера на емблематичния седан SU7, твърдят източниците. Уан работи все по-дълго и по-дълго, докато поема най-големите проекти на екипа, в допълнение към задълженията си да извършва рутинна поддръжка на мрежата от магазини на компанията, допълват те. Освен това той е базиран в централата на Xiaomi в Пекин, което го прави по-видим за висшето ръководство на компанията. През първите 8 месеца на годината той работи по най-малко 267 магазина на дребно, есто преоборудвани магазини, които вече имат зона за електромобили, сочат редица вътрешни документи, снимки и съобщения в WeChat, прегледани от Bloomberg News. На 25 август, по-малко от ти дни след като се срива пред сина си, Уан умира от сърдечен удар на 34-годишна възраст.

Местните власти постановяват, че смъртта му не е свързана с работата му в Xiaomi. Но вдовицата му е убедена, че натовареният му работен график е допринесъл за кончината му.

„Отнасяха се с него като с листо: когато падне, хората стъпват върху него, без да забелязват съществуването му“, коментира Луна Лиу пред Bloomberg News.

Тя се съгласява да говори публично за първи път след смъртта му, защото смята, че случаят заслужава повече внимание. Освен това споделя хиляди съобщения в WeChat на покойния си съпруг, свързани с работата, от опасения, че китайските компании натоварват служителите си твърде много, без да се съобразяват с тяхното здраве и благополучие.

През годините Xiaomi дава на Уан повече отговорности, защото той приема задълженията си особено сериозно. Той отговаря за някои от най-известните проекти, включително водещият шоурум точно до площат Тянанмън. Същевременно той има десетки други проекти, които управлява едновременно.

Мотивацията на Уан да работи дълги часове е сложна. Хора, близки до него, казват, че е изпитвал силно чувство за задължение и е поемал задачи, защото нямало никой друг, който да може да сподели задълженията му. Той също така се е трудил здраво, следейки стотици проекти и работейки с часове, за да се увери, че изпълнява това, от което компанията се нуждае.

Според вдовицата му, той е бил добре платен по китайски стандарти, печелейки около 600 хил. юана (84 хил. долара) годишно, включително опции върху акции. Но тя твърди, че е живял под „огромно психическо напрежение“, защото е бил притиснат между изискванията на висшите ръководители на компанията и реалностите на място.

„Той беше притиснат между шефовете си и магазините, винаги когато имаше проблем с някой от проектите“, казва тя.

В отговор на подробно запитване за коментар от Bloomberg News, говорител на Xiaomi посочва: „Дълбоко сме натъжени от злощастната кончина на нашия колега и изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейството и приятелите му. В същото време правим всичко възможно, за да предоставим подкрепа и помощ на семейството на нашия колега съгласно приложимите закони и разпоредби.“

Xiaomi не е единствената компания, която принуждава служителите си да работят дълги часове. Работници в целия технологичен сектор на Китай се оплакват, че прекарват цялото си време в офиса. Няколко души коментират пред Bloomberg News, че преумората – определена от Световната здравна организация като повече от 55 часа работа седмично – е широко разпространена в много водещи фирми. Историята на Уан предлага рядък поглед към огромния натиск в китайските технологични компании. Една от причините е подновената необходимост да останат конкурентоспособни на все по-пренаселения пазар в Китай, където битките за клиенти в различни сектори - от електрическите превозни средства до електронната търговия - са разгорещени. Конкуренцията със САЩ в полупроводниците и изкуствения интелект пренася тази култура и в някои държавни компании.

