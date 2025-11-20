Приходите на Lenovo надхвърлиха прогнозите в знак за силно търсене на изкуствен интелект

Lenovo Group отчете по-добри от очакваните тримесечни приходи благодарение на увеличения си пазарен дял на глобалния пазар на персонални компютри и стабилното търсене на сървъри за изкуствен интелект (AI), предава Bloomberg.

Приходите за тримесечието, приключило през септември, са се увеличили с 15% на годишна база до 20,5 млрд. долара, над средната прогноза на анализаторите от 20,1 млрд. долара. Нетната печалба е спаднала с 5%. Lenovo е увеличила доставките на персонални компютри със 17,3% в периода юли-септември и е разширила пазарния си дял, изпреварвайки глобалните си конкуренти, включително HP и Dell Technologies, според консултантската компания IDC.

Скокът в цените на чиповете за памет обаче, който засяга широк кръг от компании, вероятно ще доведе и до намаляване на маржовете на производителите на персонални компютри. Акциите на Lenovo и Dell поевтиняват тази седмица след понижаване на рейтинга от анализаторите на Morgan Stanley, които се позоваха по-високите разходи за чипове за памет – ключов компонент за смартфони, персонални компютри и сървъри.

Производителят на персонални компютри, базиран в Пекин, разполага с достатъчно компоненти за 2026 г. и може да се справи с недостига на чипове за памет по-добре от конкурентите си, заяви главният изпълнителен директор Ян Юенцин пред Bloomberg News след обявяването на финансовите резултати.

Ян добави, че е уверен, че Lenovo ще отбележи двуцифрен ръст в бизнеса си с персонални компютри и сървъри през следващите две тримесечия и че маржовете му през този период няма да бъдат засегнати от ограниченията в доставките.

Китайската компания се затруднява и заради забавянето на икономиката и слабото потребление на вътрешния пазар. Все пак се очаква търсенето на AI сървъри да продължи да стимулира растежа на Lenovo.

„Все още слабите традиционни IT разходи на компаниите може да останат леко препятствие за продажбите на настолни компютри и хардуер за центрове за данни, но нарастващите продажби към доставчиците на облачни услуги може да помогнат за смекчаване на препятствията от други клиенти“, пишат анализаторите от Bloomberg Intelligence Стивън Ценг и Шон Чен в доклад преди обявяването на финансовите резултати.