Тръмп блокира сделка за чипове заради опасения около националната сигурност

Американският президент Доналд Тръмп в петък блокира придобиването от американската компания за фотоника HieFo Corp на активи на стойност 3 млн. долара от базираната в Ню Джърси аерокосмическа и отбранителна компания Emcore, позовавайки се на опасения, свързани с националната сигурност и с Китай, съобщава Ройтерс.

В заповед, публикувана от Белия дом, Тръмп заяви, че HieFo е „контролирана от гражданин на Китайската народна република“ и че придобиването на бизнеси на Emcore през 2024 г. кара президента да вярва, че тя може да „предприеме действия, които заплашват да нарушат националната сигурност на Съединените щати“.

В заповедта не се посочва името на лицето, нито се дават подробности за опасенията на Тръмп.

„Затова сделката се забранява“, заяви Тръмп, нареждайки на HieFo да „се откаже от всички интереси и права в активите на Emcore, независимо от местонахождението им“ в рамките на 180 дни.

Комисията за чуждестранни инвестиции в САЩ е установила риск за националната сигурност при разследването на сделката, заяви Министерството на финансите след заповедта на Тръмп. В изявлението не се посочва конкретно какъв е рискът за националната сигурност.

Ройтерс не е успяла незабавно да се свърже с HieFo и Emcore за коментар и до късно в петък двете компании не са публикували никаква реакция на сайтовете си.

Emcore, която по време на сделката беше публично търгувана, а по-късно бе свалена от борсата, заяви, че HieFo е купила бизнеса ѝ с чипове и производството на индиево-фосфидни пластини за 2,92 милиона долара.

HieFo заяви по това време, че е съоснована от Гъндзао Джан, бивш вицепрезидент по инженерство на Emcore, и Хари Мур, чийто профил в LinkedIn го описва като бивш старши директор по продажбите в Emcore.