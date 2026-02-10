Spotify изненада приятно с по-висока печалба от оценките

Spotify прогнозира във вторник печалба за първото тримесечие над очакванията на Wall Street, тъй като шведската стрийминг компания се възползва от силния ръст на броя на потребителите и повишението на цените. Новината доведе до ценови ръст на акциите ѝ от почти 12% в предпазарната търговия във вторник, съобщава Ройтерс.

Резултатите са първите, откакто съизпълнителните директори Густав Содерстрьом и Алекс Норстрьом поеха управлението от основателя Даниел Ек, който стана изпълнителен председател през януари.

Макар че увеличенията на цените на няколко пазара и съкращенията на разходите са допринесли за печалбите през тримесечието до края на декември, ръстът на приходите на компанията е достигнал най-ниското си ниво от листването на акциите ѝ на борсата през 2018 г.

Spotify пусна AI плейлист, който може да се генерира с проста команда, инвестира във видео подкасти, включително чрез сделка с Netflix, и разшири дейността си от аудиокниги към физически книги, за да отблъсне конкуренцията от стрийминг услугите на Apple и Amazon.

Компанията прогнозира оперативна печалба от 660 млн. евро за първото тримесечие на тази година в сравнение със средната прогноза на анализаторите от 652,3 млн. евро, според данни, събрани от LSEG.

Прогнозата за тримесечните приходи от 4,5 млрд. евро е малко под очакванията за 4,57 млрд. евро. Приходите за четвъртото тримесечие са се увеличили със 7% до 4,53 млрд. евро, което е в съответствие с прогнозите.

Spotify повиши цената на месечния си премиум абонаментен план с 1 долар до 12,99 долара на пазарите в САЩ, Естония и Латвия през тази година, след като приложи подобно увеличение на повече от 150 пазара през 2025 г.

Тримесечната прогноза за 759 млн. активни потребители месечно надхвърли очакванията за 753 милиона, но перспективите за увеличение на премиум абонатите с 3 млн. до 293 милиона е под очакванията.

Броят на премиум абонатите е нараснал с 10% до 290 милиона през четвъртото тримесечие спрямо очакванията за 290,9 милиона.

Компанията е увеличила броя на активните си потребители с рекордните 38 милиона през последното тримесечие, с което общият им брой достига 751 милиона, благодарение на Wrapped – годишния обзор на слушателските навици на потребителите, който генерира шум в социалните медии и помага да привлече потребители към услугата.

Брутната печалба през четвъртото тримесечие е скочила с 10% спрямо предходната година благодарение на спада от 10% в оперативните разходи. Маржът на брутната печалба се е увеличил до 33,1% от 31,6% през предходното тримесечие.