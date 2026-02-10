Само 25% от потребителите разпознават deepfake съдържание

Потребителите днес са по-свързани от всякога, но дигиталните рискове продължават да растат, а тийнейджърите остават една от най-уязвимите групи, сочат резултатите от десетото глобално проучване за онлайн безопасност (Global Online Safety Survey) на Microsoft по повод Международния ден за безопасен интернет (10 февруари).

Заплахите в мрежата са особено актуална тема днес, когато изкуственият интелект (AI) трансформира начина, по който младите хора взаимодействат с технологиите.

Изследването сочи, че сред най-честите онлайн заплахи са езикът на омразата (35%), онлайн измамите и фишинг съобщенията (29%) и кибертормозът (23%). Особено тревожен е спадът в увереността на потребителите относно способността им да разпознават съдържание, генерирано от AI – делът на хората, които вярват, че могат да идентифицират deepfake материали, е спаднал от 46% на едва 25%. Над половината от жертвите на онлайн измами също вярват, че изкуственият интелект е изиграл роля в атаката срещу тях.

От друга страна, се наблюдават и окуражаващи показатели, които сочат, че младите хора развиват по-голяма устойчивост и информираност. Цели 72% от тийнейджърите са разговаряли с родители, приятели или учители след преживяна неприятна ситуация онлайн, а нивата на докладване на неподходящо съдържание и поведение нарастват всяка година. Тези тенденции подчертават ключовото значение на образованието, ангажираността на общността и отговорното развитие на технологиите.

„Дигиталният свят предлага на децата и младежите огромни възможности, но и нови, все по-сложни рискове. Ето защо Microsoft вгражда сигурността още в самия дизайн на своите продукти и услуги – от инструменти като Windows Family Safety и функциите за безопасност на Xbox до образователно съдържание като света на Minecraft Education CyberSafe ‘Bad Connection?’. Нашата цел, в сътрудничество със семействата и преподавателите, е да помогнем на младите хора да развият дигитални умения, критично мислене и увереност за безопасно и отговорно участие в дигиталната среда“, заяви Томислав Врачич, регионален технологичен директор на Microsoft за Южна Европа.