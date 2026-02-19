IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

Сам Алтман: Напредъкът на китайските технологични компании е „забележителен“

Темпото на технологичния напредък в „много области“, включително AI, е „невероятно бързо“, смята създателят на OpenAI

16:00 | 19.02.26 г. 3
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: EPA/RAJAT GUPTA
Снимка: EPA/RAJAT GUPTA

Напредъкът на китайските технологични компании в цялата индустрия е „забележителен“, заяви Сам Алтман от OpenAI пред CNBC.

Алтман отправи коментарите си в момент, в който Китай се конкурира със САЩ в разработването на изкуствен общ интелект (AGI), при който AI достига човешките способности, и внедряването на технологията в цялото общество.

Темпото на технологичния напредък в „много области“, включително AI, е „невероятно бързо“, каза Алтман. В някои области китайските технологични компании са близо до технологичната граница, докато в други изостават, добави той.

Свързани статии

Страната се опитва да мащабира местните производители на чипове, надявайки се в крайна сметка те да могат да се конкурират с такива като Nvidia. В същото време акциите на AI компаниите отбелязват голям ценови ръст на фондовите борси, тъй като инвеститорите усилват залозите си върху потенциала им.

Алтман не е единственият технологичен лидер, който обръща внимание на Китай.

Американските технологични компании трябва да „се притесняват малко“ заради субсидиите, които китайските им конкуренти получават от правителството си в AI надпреварата, заяви президентът на Microsoft Брад Смит пред CNBC в сряда.

Намиране на приходи

OpenAI се стреми да развива източници на приходи, докато се опитва да осигури път към печалба за инвеститорите, които са вложили около 70 млрд. долара в компанията, според платформата за отчитане на сделки Dealroom. Компанията е напът да приключи кръг от финансиране в размер на 100 млрд. долара, съобщиха източници на CNBC.

Рекламите в ChatGPT са една от възможностите, които компанията проучва.

„Мисля, че имаме да свършим още работа, за да определим точния формат на рекламите, който ще работи най-добре“, каза Алтман, добавяйки, че плановете са в начален етап.

„Рекламите, които лично ми харесват най-много през последните години от технологичните [компании], са рекламите в стила на Instagram, където откриваш нещо ново, което може да ти хареса много и за което иначе не би разбрал“, каза той. „Мисля, че имаме реална възможност да се движим в тази посока с реклами в ChatGPT.“

OpenAI първоначално планира да тества рекламите в САЩ, но в крайна сметка ще ги разшири и на други пазари, каза Алтман.

Макар че пазарните наблюдатели обсъждат кога OpenAI ще постигне рентабилност, компанията все още се фокусира върху растежа, каза Алтман.

„В момента растем с изключително бързи темпове“, каза той. „Мисля, че докато имаме разумна икономика на единица продукция, трябва да се фокусираме върху това да продължаваме да растем все по-бързо и по-бързо, а ще постигнем рентабилност, когато сметнем, че има смисъл.“

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 15:58 | 19.02.26 г.
openai изкуствен интелект сам алтман
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Новини и анализи виж още

Коментари

Добави коментар
3
rate up comment 0 rate down comment 6
Aлexaндpo
преди 1 час
Книгата на Франкъл "Човекът в търсене на смисъл", публикувана за първи път през 40-те години на миналия век, се превърна във военен бестселър в Украйна. Капитан Серга я донесе, заедно с ръководства за финансова грамотност и романи, на войниците в окопите, за да повдигне морала.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 1 rate down comment 7
Aлexaндpo
преди 1 час
Украинските войници обикновено се безпокоят от въпроси за бъдещето. Когато помолих капитан Николай Серга, който е работил в развлекателната индустрия, преди да се присъедини към армията, да опише преобладаващото настроение сред войските, той перифразира Виктор Франкъл -: "Първите, които се сломиха, бяха тези, които вярваха, че всичко скоро ще свърши, след това тези, които не вярваха, че изобщо ще свърши", казва той. "Само тези, които се фокусираха върху текущата работа, се държат".
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 8
Алехандро
преди 1 час
Интересно, рускитеблата с колко десетилетия изостават, вече?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още