Сам Алтман: Напредъкът на китайските технологични компании е „забележителен“

Напредъкът на китайските технологични компании в цялата индустрия е „забележителен“, заяви Сам Алтман от OpenAI пред CNBC.

Алтман отправи коментарите си в момент, в който Китай се конкурира със САЩ в разработването на изкуствен общ интелект (AGI), при който AI достига човешките способности, и внедряването на технологията в цялото общество.

Темпото на технологичния напредък в „много области“, включително AI, е „невероятно бързо“, каза Алтман. В някои области китайските технологични компании са близо до технологичната граница, докато в други изостават, добави той.

Страната се опитва да мащабира местните производители на чипове, надявайки се в крайна сметка те да могат да се конкурират с такива като Nvidia. В същото време акциите на AI компаниите отбелязват голям ценови ръст на фондовите борси, тъй като инвеститорите усилват залозите си върху потенциала им.

Алтман не е единственият технологичен лидер, който обръща внимание на Китай.

Американските технологични компании трябва да „се притесняват малко“ заради субсидиите, които китайските им конкуренти получават от правителството си в AI надпреварата, заяви президентът на Microsoft Брад Смит пред CNBC в сряда.

Намиране на приходи

OpenAI се стреми да развива източници на приходи, докато се опитва да осигури път към печалба за инвеститорите, които са вложили около 70 млрд. долара в компанията, според платформата за отчитане на сделки Dealroom. Компанията е напът да приключи кръг от финансиране в размер на 100 млрд. долара, съобщиха източници на CNBC.

Рекламите в ChatGPT са една от възможностите, които компанията проучва.

„Мисля, че имаме да свършим още работа, за да определим точния формат на рекламите, който ще работи най-добре“, каза Алтман, добавяйки, че плановете са в начален етап.

„Рекламите, които лично ми харесват най-много през последните години от технологичните [компании], са рекламите в стила на Instagram, където откриваш нещо ново, което може да ти хареса много и за което иначе не би разбрал“, каза той. „Мисля, че имаме реална възможност да се движим в тази посока с реклами в ChatGPT.“

OpenAI първоначално планира да тества рекламите в САЩ, но в крайна сметка ще ги разшири и на други пазари, каза Алтман.

Макар че пазарните наблюдатели обсъждат кога OpenAI ще постигне рентабилност, компанията все още се фокусира върху растежа, каза Алтман.

„В момента растем с изключително бързи темпове“, каза той. „Мисля, че докато имаме разумна икономика на единица продукция, трябва да се фокусираме върху това да продължаваме да растем все по-бързо и по-бързо, а ще постигнем рентабилност, когато сметнем, че има смисъл.“