Китайски стартъпи за роботи привлякоха вниманието на инвеститорите

Роботите отново откраднаха вниманието на зрителите по време на Пролетния фестивал в Китай, появявайки се в комедийни скечове, танцувайки под звуците на мандопоп и подскачайки по стени като майстори на бойните изкуства. Инвеститорите реагираха, като вдигнаха цените на акциите на компаниите за роботика, въпреки че по-широкият пазар се сви, пише Bloomberg.

Unitree - стартъпът от Ханджоу, който впечатли зрителите през 2025 г. със синхронизирано танцуващи хуманоиди - тази година привлече вниманието с шествие от роботи, които изпълниха паркур движения и имитираха емблематичния стил на Джеки Чан от филма „Пияният майстор“.

Компанията Galbot показа модел, който може да сгъва дрехи. Предложенията на Magiclab и Noetix бяха представени в танцови и комедийни предавания на годишното събитие, което в понеделник регистрира най-високи нива на гледаемост от 13 години насам.

Акциите на UBTech Robotics Corp. поскъпнаха с 13%, докато тези на Shenzhen Dobot Corp. прибавиха 23% към стойността си, най-много от април. Цената на акциите на Robosense Technology Co. се повиши с 16%.

Това не е първият път, в който пазарите реагират положително на публични демонстрации на роботи. Пролетният фестивал – едно от най-гледаните събития по телевизията – често служи като трамплин за китайските технологични стартъпи.

Програмата често е предназначена да засилва националистическите настроения – важно съображение в момент, когато китайските фирми се надпреварват с американските конкуренти в създаването и разработването на услуги и устройства с изкуствен интелект. Предстои обаче да се види дали хуманоидните роботи могат да бъдат ефективно използвани в реални ситуации.

„Беше изпипано, но силно режисирано и не демонстрира никаква реална полезност“, коментира Уей-Сен Лин, управляващ директор на Union Bancaire Privee. „Все още няма яснота относно приема от потребителите и индустрията, комерсиализацията, масовото производство и рентабилността“, добавя той.

Китайските хуманоидни роботи са по-евтини от западните модели, като Unitree предлага модел на начално ниво за едва 6000 долара, а AgiBot иска около 14 хил. долара за опростена версия. За сравнение, главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск преди време посочи ценови диапазон от 20 хил. до 30 хил. долара за хуманоидните роботи Optimus на компанията, които все още не са достигнали пълномащабно производство.

AgiBot стана известна, след като компанията беше посочена поименно от главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг по време на изказването му на изложението CES в Лас Вегас.