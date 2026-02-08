Реален ли е бързият възход на хуманоидните роботи?

Някои автомобилни производители инвестират в роботи в опит да автоматизират допълнително своята дейност. Изглежда няма значение, че настоящото поколение хуманоидни роботи работят по-бавно от хората, тъй като автомобилните концерни смятат тези машини за по-рентабилни от човешкия фактор за своите фабрики. Докато Илон Мъск инвестира в роботите Optimus на Tesla, Hyundai има обяви планове за внедряване на роботи в своите заводи в САЩ през следващите години, пише Oilprice.

Скорошна оценка на Barclays показва, че настоящият пазар на хуманоидни роботи в САЩ достига стойност между 2 млрд. долара и 3 млрд. долара, като се очаква да нарасне до поне 40 млрд. долара до 2035 г. с внедряването на роботи, задвижвани от изкуствен интелект.

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск наскоро обяви, че дългоочакваният хуманоиден робот на фирмата, Optimus, се доближава до финала на своето разработване. Говорейки на Световния икономически форум 2026 в Давос, Швейцария, през януари, Мъск заяви, че Tesla планира да „направи своите роботи Optimus достъпни за продажба за обществеността до края на 2027 г.“.

„Моята прогноза е, че ще има повече роботи, отколкото хора“, подчерта Мъск.

Той очаква роботите да бъдат надеждни, безопасни и функционални до този момент и следователно способни да изпълняват разнообразни задачи. Ако проектът е успешен, Tesla ще бъде една от малкото компании, предлагащи на потребителите хуманоидни роботи с общо предназначение за дома, на цена между 20 000 и 30 000 долара.

Tesla вече разполага с някои Optimus роботи в експлоатация в своите съоръжения, способни да изпълняват основни задачи. Мъск очаква тези роботи да могат да управляват по-сложни задачи до края на годината, благодарение на бързата скорост, с която могат да се учат.

През януари Tesla обяви, че планира да извършва събиране на данни, за да обучи своя хуманоиден робот в гигафабриката в Остин, Тексас, за да научи Optimus как да работи в съоръжението. Фирмата вече събира данни и обучава прототипи на Optimus в съоръжението във Фримонт, Калифорния, повече от година.

Експертите обаче казват, че масовото производство на висококвалифицирани хуманоидни роботи е изключително сложно и мнозина се съмняват, че Tesla ще спази крайния срок през 2027 г. Едно е тези роботи да изпълняват монотонни задачи само в едно пространство, но е съвсем различно да се създаде машина, която може да изпълнява широк спектър от задачи у дома. Поради несигурността около производството на роботи, няколко инвеститори чакат доказателства, че Tesla може да внедри това ниво на технологии.

Tesla не е единственият автомобилен производител с големи планове за роботи, като южнокорейската Hyundai обяви статегия за внедряване на хуманоидни роботи в завода си в САЩ до 2028 г. През януари Hyundai Motor Group представи робота Atlas на Boston Dynamics на изложението за потребителска електроника в Лас Вегас. Фирмата заяви, че има за цел да построи фабрика, способна да произвежда 30 000 робота годишно до 2028 г., и да започне да внедрява хуманоидни роботи в завода си в Джорджия същата година.

Синдикатът на компанията обаче не е толкова ентусиазиран, предполагайки, че това ще предизвика масови съкращения. Работническата организация обвини Hyundai, че поставя печалбите си над ангажимента си към работниците.

„При никакви обстоятелства работниците няма да приветстват плана, тъй като разполагането на роботи ще донесе огромен шок в заетостта“, заяви говорител на синдиката.

Hyundai защити хода, като предположи, че роботите могат да бъдат натоварени с дейности, които са опасни за хората. Тъй като обаче поддръжката на роботите струва сравнително малко пари, а машините няма да се нуждаят от болнични, отпуски или обедни почивки, потенциалното намаление на разходите е привлекателно.

Освен че допринася за масовите съкращения, мнозина поставят под въпрос ефективността на използването на роботи. Китайската фирма UBTech Robotics, един от водещите разработчици на роботика в страната, наскоро призна, че най-новите ѝ хуманоиди Walker S2 са способни само на 30 до 50 процента от производителността на човешкия работник, което предполага, че са необходими големи подобрения, за да се оправдае замяната на хората с роботи в производствените линии.

Въпреки това, поръчките се увеличиха през последните месеци, като китайските производители на електрически превозни средства, като BYD, експериментират с компенсиране на недостига на работна ръка чрез използване на хуманоидни роботи.

Ерата на хуманоидните роботи настъпва, тъй като няколко автомобилни производители в САЩ и на други места инвестират в развитието на възможностите на тези роботи. Това в крайна сметка може да доведе до масови съкращения, тъй като компаниите използват роботите за изпълнение на прости или опасни задачи вместо хора. Въпреки това, все още е необходим значителен технически напредък, за да се повиши ефективността и да се произведат роботи, способни да изпълняват по-разнообразен набор от задачи.