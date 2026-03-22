Тим Кук похвали китайските партньори на Apple след критики от страна на Пекин

Главният изпълнителен директор на Apple Inc. Тим Кук похвали китайските разработчици и партньорите на компанията в страната, дни след като водещият вестник на управляващата партия разкритикува производителя на iPhone за монополна политика, съобщава Bloomberg.

Кук, говорейки на Китайския форум за развитие в Пекин, похвали иновациите на китайските разработчици и автоматизацията в производствените съоръжения в страната. Той каза, че Apple и Китай споделят общи цели, включително в областта на зеленото развитие и въглеродната неутралност.

Apple намали таксите, които събира от разработчиците на приложения в страната по-рано този месец, което е голяма отстъпка на изключително доходоносен пазар, където компанията е изправена пред риска от антитръстово разследване от страна на местните регулатори. След това обаче, вестник People’s Daily, медийната трибуна на Китайската комунистическа партия (ККП), призова за по-нататъшно облекчаване на ограниченията при App Store и настоя фирмата да коригира „монополните“ практики, подчертавайки как Apple може да продължи да се сблъсква с натиск в лицето на Пекин.

„Иновациите, зеленото развитие и образованието не са отделни свойства – те са дълбоко свързани“, подчерта Кук, добавяйки: „Те представляват визията за прогрес, която ние в Apple споделяме, и ние сме ангажирани да си сътрудничим с нашите партньори в Китай и с всички вас, за да превърнем тази визия в реалност“.

Apple отбеляза възстановяване на ръста на продажбите си в Китай през последните месеци, подпомогнато от търсенето на най-новата версия на iPhone и потребителите, които преминават от конкурентни устройства. Приходите от страната скочиха с 38% до 25,5 млрд. долара през празничното тримесечие, което приключи в края на декември.

Говорейки на същото събитие, китайският премиер Ли Цян посочи Apple като пример за компания със силно диверсифицирана верига на доставки.