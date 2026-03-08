Германия е по петите на Китай при хуманоидните роботи

Съвсем наскоро Китай демонстрира танц на хуманоидни роботи - видео, което канцлерът Фридрих Мерц също гледа по време на пътуването си до Китай. Но сега Германия е по петите на азиатската технологична суперсила. Защото в областта на хуманоидната роботика Берлин също има силни играчи, включително производителят на роботи Neura Robotics, съобщава Euronews.

Главният изпълнителен директор на Neura Robotics Давид Регер е мозъкът зад хуманоидните роботи, „произведени в Германия“. В момента фокусът пада върху обучението на роботите. Това обучение не се извършва чрез проста симулация. Роботите трябва да развият мускулна памет, изтъква Регер пред Handelsblatt. Затова те се обучават в т.нар. неврогимнастики.

Чрез сътрудничество с различни компании като Bosch и Schaeffler, Neura Robotics изгражда когнитивна екосистема. Чрез обмен на данни за обучение на роботите е разработен софтуер, базиран на изкуствен интелект (AI).

„Това, което може да прави един робот, всички останали могат да го учат едновременно. Това създава интелигентна мрежа, която радикално увеличава иновациите, безопасността и ефективността“, пише Neura Robotics на своя сайт.

Освен това, платформата Neuraverse е създадена за обучение на роботите. Там се събират данни, които се използват за свързване на роботите в мрежа. Това им позволява непрекъснато да се учат.

„Ние сме единствените, които имат платформа, където роботите са свързани с всички интелигентни устройства чрез един и същ мозък“, посочва Регер.

Хуманоидните роботи притежават когнитивен интелект. Това означава, че тези машини могат самостоятелно да възприемат средата си, да вземат решения и да се учат от опита си.

Роботите са оборудвани с патентована сензорна система, която им позволява да разграничават хора от други обекти и да адаптират поведението си. Интелигентната система с две батерии позволява поддържане на постоянна работа. Освен това роботите са практични: те имат фино моторизирани, адаптивни ръце и благодарение на мощната технология на ставите могат да повдигат до 100 килограма.

Тези характеристики откриват широк спектър от приложения за хуманоидните роботи. Те могат да бъдат полезни в различни области, особено в автомобилната индустрия. Доставчикът на автомобилна техника Schaeffler възнамерява да се възползва от хуманоидните роботи и да ги внедри в своите фабрики по целия свят до 2035 г.

Планирани са няколко хиляди робота от Neura Robotics и други компании. Тези роботи могат да помагат и в ежедневието: в търговията на дребно и грижите за възрастни хора.

Neura Robotics е основана през 2019 г. и в момента осигурява работа на 600 души. Компанията си е поставила за цел до 2030 г. да достави 5 млн. когнитивни и хуманоидни роботи за употреба във фабрики и домове.