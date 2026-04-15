Китайски конкурент на Tesla при хуманоидните роботи търси глобално разширяване

Unitree Robotics стартира продажбите на най-евтиния си хуманоиден робот в AliExpress, платформата за онлайн търговия на Alibaba Group Holding Ltd., разширявайки международното си присъствие в ожесточена надпревара, в която участват играчи като Tesla Inc., съобщава Bloomberg.

Моделът R1 на базираната в Ханджоу компания струва приблизително 8150 долара с включени вносни такси, като доставката до САЩ ще бъде безплатна. Ще се предлага и умалена версия на цена от около 6800 долара.

Роботите R1 ще се продават на редица пазари, включително САЩ, Канада, Япония, Обединените арабски емирства и Сингапур, чрез AliExpress.

Това е агресивен ход за търсене на клиенти на родния пазар на Tesla, в момент, когато американската компания все още разработва своята продуктова линия хуманоиди Optimus. Партньорството на Unitree с Alibaba, която полага по-големи усилия за продажба на китайски стоки извън Китай, става факт преди планираното първично публично предлагане (IPO) на производителя на R1, коесто се очаква да достигне стойност от 4,2 млрд. юана (615 млн. долара).

Unitree е широко възприемана като лидер в Китай в разработването на хуманоиди, а нейният основател Уан Синсин присъства заедно с Джак Ма от Alibaba и Пони Ма от Tencent Holdings Ltd. на среща на върха с китайския президент Си Дзинпин през февруари 2025 г.

Китайските производители на роботи са водещи по обем на доставките в световен мащаб през 2025 г., изпреварвайки американските фирми, включително Tesla и Figure AI. Unitree пусна R1 през юли в три конфигурации, започващи от 4900 долара за версията R1 Air с базови спецификации, поставяйки нов стандарт за достъпност на подобни машини.

Unitree вече продава роботите си в чужбина чрез платформата JoyBuy на JD.com Inc. и чрез Amazon.com Inc. Подкрепена от предприятието Shunwei Capital на главния изпълнителен директор на Xiaomi Corp., Alibaba и гиганта за доставка на храна Meituan, Unitree е продала около 5500 хуманоидни робота през 2025 г., предимно на университети и лаборатории.

Alibaba, от своя страна, обяви, че също навлиза в сферата на роботиката с планове да разработва и продава свой собствен четириног робот, който ще се конкурира със серията Go на Unitree.