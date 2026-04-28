Spotify разочарва с прогнозите си за печалба и броя на премиум абонатите

Spotify обяви във вторник прогноза за печалбата и броя на премиум абонатите за второто тримесечие под очакванията – признак за забавяне на растежа на основните пазари в Европа и Северна Америка на шведския стрийминг гигант. Новината доведе до спад в цената на акциите му с 12% в предпазарната търговия, съобщава Ройтерс.

Инвеститорите следят отблизо рентабилността на Spotify след увеличенията на цените и мерките за съкращаване на разходите през последните години, тъй като компанията се стреми да подобри откриваемостта и ангажираността на потребителите чрез добавяне на повече функции с изкуствен интелект на платформата си.

Spotify, ръководена от Густав Содерстром и Алекс Норстром, след като основателят Даниел Ек стана изпълнителен председател през януари, се конкурира с продукти на Apple и Amazon.

Компанията очаква оперативна печалба от 630 млн. евро за второто тримесечие, което е под средната прогноза на анализаторите, съставена от LSEG, за 684 млн. евро.

Това контрастира рязко с рекордната оперативна печалба на Spotify от 715 млн. евро за първото тримесечие, която надмина прогнозите за 681,6 млн. евро, благодарение на по-ниските данъци върху заплатите.

Тези данъци, наречени социални вноски, са обвързани със стойността на цената на акциите на компанията, тъй като по-евтините книжа могат да доведат до намаляване на вноските. Акциите на Spotify са поевтинели с около 15% през тази година.

Spotify внедри AI функции през последните години, като добави гласово взаимодействие към своя персонализиран музикален инструмент AI DJ и въведе AI Playlist за генериране на плейлисти чрез команди.

В началото на този месец компанията разшири и функцията си Prompted Playlist, която позволява на потребителите да създават плейлисти въз основа на слушателските си навици, като включи в нея и подкасти.

Прогнозата на Spotify за месечните активни потребители от 778 млн. надмина очакванията за 773 млн., но прогнозата за увеличение с 6 млн. на броя на премиум абонатите до 299 млн. остана под очакванията за 302 милиона.

Броят на премиум абонатите се е повишил с 9% до 293 млн. през първото тримесечие в сравнение с прогнозите за 294,5 милиона. С нетното увеличение от 10 милиона на месечните активни потребители достигат 761 милиона – над прогнозите за 756,6 милиона.

Приходите за първото тримесечие са нараснали с 8% до 4,53 млрд. евро, което е в съответствие с очакванията. Прогнозата за приходи от 4,8 млрд. евро за второто тримесечие също до голяма степен е в съответствие с прогнозите за 4,77 млрд. евро.