Пазарът на IT кадри в САЩ се сви за първи път от две години

По-сериозни съкращения има на кадри, работещи в центровете за данни и телекомуникациите

Пазарът на труда за професионалисти в областта на информационните технологии в САЩ се сви през януари за първи път от повече от две години – знак, че IT служителите са изправени пред същите проблеми като работниците на други позиции и от други сектори, тъй като компаниите свиват разходите си, пише Wall Street Journal.

IT секторът е загубил 4700 работни места миналия месец, сочи доклад на консултантската фирма Janco Associates, който е базиран на данни от Министерството на труда на САЩ.

До януари позициите в IT сектора до голяма степен бяха защитени от мащабните съкращения в големите технологични компании като Amazon и Alphabet.

През януари Capital One Financial съкрати около 1100 служители в „гъвкавата“ група в рамките на своето технологично звено, която се фокусира върху създаването на методология за разработка на софтуер, ползваща по-бързи и гъвкави процеси. Базираната в Маклийн, Вирджиния, банка заяви, че тези позиции ще бъдат поети от инженерните ѝ екипи и продуктовите мениджъри.

IT позициите, които продължават да бъдат съкращавани или автоматизирани, са тези, свързани с операциите в центрове за данни и в телекомуникациите, а технологичните лидери се опитват да съкратят „несъществени“ мениджъри и персонал, а не работници с технически умения като инженери, коментира Виктор Янулаитис, който е главен изпълнителен директор на Janco.

И все пак заетостта в целия технологичен сектор остава стабилна като цяло, твърди търговската IT група CompTIA. И въпреки забавянето на пазара на труда в IT сектора, Janco е установила, че над 109 хил. IT работни места остават незаети поради липса на квалифицирани кандидати, което отразява недостига на IT умения в области като киберсигурността и разработката на софтуер.

„Има прекомерно търсене на IT работна ръка, което ще продължи да бъде в полза на тези, които търсят IT работа“, коментира Кристофър Гилкрайст, главен анализатор на Forrester Research. Това търсене обикновено означава, че IT служителите ще останат по-малко изложени на съкращенията, отколкото служителите в други отдели, смята той.

Някои главни информационни директори казват, че конкуренцията за IT таланти все още е толкова ожесточена, колкото е била и преди, а набирането на нови кадри е приоритет, въпреки че някои компании прилагат мерки за намаляване на разходите.

„Войната за таланти е много реална“, коментир Шрирам Ситараман, главен информационен директор на софтуерния разработчик Synopsys. Ситамаран твърди, че развитието и ангажирането на кадри е приоритет, макар че компанията планира да го направи „със свити разходи за набиране на персонал“.

Други технологични лидери като Джейсън Конярд, главен информационен директор на софтуерния гигант VMware, коментира, че са фокусирани върху обучаване на наличните кадри с нови умения като машинно обучение и автоматизация – тенденция, която компаниите в различните сектори са склонни да следват предвид ограниченията на пазара на труда.

„Уменията, които ни доведоха до мястото, където сме днес, не са уменията, които ще ни отведат там, където отиваме“, посочва Конярд.

Макар че някои фирми освобождават служители, Гилкрайст твърди, че технологичните лидери в частност „не е нужно да бъдат твърде агресивни в краткосрочните съкращения, които неизбежно ще ги принудят да наваксват в дългосрочен план“. Вместо това те могат да „препозиционират“ сегашния си персонал, за да се съсредоточат върху силните страни на бизнеса, смята той.

Моника Калдас, главен информационен директор на Liberty Mutual Insurance, казва, че макар застрахователната компания да е разработила вътрешни програми за обучение в области като облачните изчисления и разработката на софтуер, фирмата все още е фокусирана в набирането на инженери и такива с умения, свързани с данните и киберсигурността.