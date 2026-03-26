Как Русия дръпна щепсела на свързаността

Антон, 44-годишен руски войник, който ръководи работилница за ремонт и доставка на дронове, научава, че SpaceX на Илон Мъск спира достъпа до терминалите на Starlink, използвани от руските сили, докато е у дома, на собствената си кухненска маса. Той се е опитал да потърси алтернативи, но никоя от тях не предлага неограничен интернет, а и покритието не се простира до регионите на Украйна, където действа неговото подразделение.

Не само американските технологични ръководители стесняват възможностите за комуникация за руснаците. Дни по-късно руските власти започнаха да забавят достъпа в цялата страна до приложението за съобщения Telegram. Услугата се използва от войските на фронтовата линия, за да се координират директно помежду си и да заобикалят по-бавните вериги на командването, пише Politico.

„Цялата военна работа минава през Telegram, цялата комуникация“, казва Антон, чието име е променено заради опасенията му от репресии, пред Politico, като изпраща гласови съобщения през платформата. „Това би било все едно да простреляш цялата руска армия в главата“, добавя той.

Кремълските политици блокираха или ограничиха достъпа до WhatsApp, Facebook и Instagram на компанията майка Meta, LinkedIn на Microsoft, YouTube на Google, FaceTime на Apple, Snapchat и платформата X, която, подобно на SpaceX, е собственост на Мъск. Приложенията за криптирани съобщения Signal и Discord, както и японската компания Viber, са недостъпни от 2024 г.

Масови прекъсвания на комуникациите

Миналия месец президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, с който се изисква от телекомуникационните оператори да блокират достъпа до мобилен и фиксиран интернет по искане на Федералната служба за сигурност. Малко след като той влезе в сила на 3 март, жителите на Москва съобщиха за широко разпространени проблеми с мобилния интернет, обажданията и текстовите съобщения във всички основни оператори в продължение на няколко дни. Прекъсванията засегнаха мобилните услуги и wi-fi сигнала дори в Държавната дума.

Така руснаците стават все по-откъснати от външния свят, а и едни от други, което усложнява координацията на бойното поле и нарушава онлайн общностите за доброволческа помощ, набиране на средства и обсъждане на военните усилия.

Задълбочаващата се дигитална изолация може да превърне Русия в нещо подобно на „голяма, въоръжена с ядрено оръжие Северна Корея и малък партньор на Китай“, според Александър Габуев, директор на Центъра „Карнеги Русия Евразия“ в Берлин.

През април се очаква Кремъл да ескалира кампанията си срещу Telegram – вече една от най-популярните платформи за съобщения в Русия. При липсата на други опции за социални медии приложението стана център за новини, бизнес и развлечения. Властите могат да блокират платформата напълно, а това вероятно ще подхрани борбата между държавната цензура и инструментите, които хората използват, за да я заобиколят.

„Това се превърна във война“, казва Михаил Климарев, изпълнителен директор на Обществото за защита на интернет, група за дигитални права, която следи руската инфраструктура за цензура. „Партизанска война. Те преследват VPN мрежите, които могат да видят, блокират ги, а „партизаните“ бягат, строят нови бункери и се връщат“, добавя той.

Приложението, което управлява войната

На 4 февруари SpaceX затегна системата за удостоверяване, която терминалите на Starlink използват за свързване към своята сателитна мрежа, като въведе по-строга проверка за регистрирани устройства. Промяната ефективно блокира много терминали, управлявани от руски подразделения, които разчитаха на неоторизирани връзки. Това сви трафика на Starlink в Украйна с приблизително 75%, според анализ на интернет трафика от Дъг Мадори от американската фирма за мониторинг на мрежи Kentik.

Ходът хвърли руските операции в хаос и позволи на Украйна да постигне победи на бойното поле. Русия се обърна към заобиколно решение, широко използвано преди сателитният интернет да стане опция: полагане на оптични линии от тилови райони към позиции на бойното поле на фронтовата линия.

Дотогава терминалите Starlink позволяваха на операторите на дронове да предават видео на живо чрез платформи като Discord, която официално е блокирана в Русия, но все още понякога се използва от руските военни чрез VPN мрежи. Командир на батальон можеше да наблюдава как се развива атаката в реално време и да нарежда корекции чрез радио или Telegram. Това, което някога е изисквало нива на сега се случва да минути. Свързаните със сателит приложения за съобщения се превърнаха в най-бързия начин за предаване на координати, изображения и данни за насочване.

На 10 февруари Роскомнадзор, руският регулатор на комуникациите, започна да забавя Telegram за потребители в цяла Русия заради предполагаеми нарушения на руското законодателство. Руският информационен канал РБК съобщи, че властите планират да спрат Telegram в началото на април, макар и не на фронтовата линия, според източници на медията.

