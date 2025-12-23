Стоилка Арсова: Даренията вече са на един клик разстояние в мобилното банкиране

Стоилка Арсова е директор на „Национална картова и платежна схема“ (НКПС), която стъпва на съществуващата и добре позната на пазара „национална карта Борика“. От 1 януари 2018 г. дирекцията премина на пряко подчинение на съвета на директорите на БОРИКА. Арсова има над 20-годишен опит в банковия сектор в областта на електронните и картови разплащания.

Платежната карта bcard следва европейските насоки за развитие и се приема на всички терминални устройства в страната. Заедно с банковата общност екипът на Стоилка Арсова разработва и въвежда иновативни платежни услуги от национално значение за българския пазар. Пример за такива са националната bcard и bcard e-ваучери, както и незабавните плащания от сметка в сметка - blink.

От началото на 2017 г. Стоилка Арсова представлява НКПС в борда на Европейската Асоциация за картови разплащания (ECPA), a от април 2020 г. е в борда на Европейската кооперация за картови разплащания (ECPC).

– Г-жо Арсова, какво представлява новата услуга „blink дарения по мобилен номер“ и как се появи идеята за нея?

– Blink дарения е иновативна услуга, базирана на вече утвърдената система за мигновени преводи blink по мобилен номер (P2P). С нея всеки от нас може да дарява средства бързо, лесно и без такси за преводи до 300 лв., директно през мобилното приложение на своята банка.

Идеята ни беше да направим дарителството по-достъпно и естествено действие, особено за хората, които вече ежедневно използват мигновени преводи през мобилно банкиране.

– Кои банки подкрепят инициативата?

– Започнахме с водещи финансови институции като ОББ, Банка ДСК, УниКредит Булбанк, Fibank, tbi bank, Транскарт Файненшъл Сървисис и iBank. Очакваме съвсем скоро и други банки да се присъединят. Тази широка подкрепа показва, че секторът ни е готов да въвежда решения в полза на хората, а ние в „Национална картова и платежна схема“ и БОРИКА сме двигателите на този процес.

„Българската Коледа“ е първата благотворителна инициатива, която бе регистрирана от обслужваща я банка за „blink дарения по мобилен номер“. Важно е да се споменем обаче, че всяка значима кауза на неправителствена организация може да бъде добавена. За целта е нужно НПО да се свържат с нас на имейл адреса, който е публикуван на www.bcard.bg, или директно с обслужващата ги банка.

– Какъв е точно процесът, как хората могат да дарят?

– Както се разбира от името на услугата, дарението се осъществява чрез мобилен номер, записан в контактната листа на потребителя. Когато той отвори своето мобилно приложение, е необходимо да следва познатия процес за превод blink по мобилен номер, вече познат на над 1,2 милиона потребители. Конкретно за „Българската Коледа“, дарението може да се направи на краткия номер (+359) 1117. Всички дарителски преводи до 300 лева са напълно безплатни – без такса, без въвеждане на IBAN, без допълнителни стъпки. Точно това улеснява малките, но регулярни дарения.

– Какви са очакванията Ви от новата услуга?

– Интегрирането на даренията в платформата blink е пример за това как иновациите могат да служат на обществото. Превръщаме дарителството в интуитивно действие за секунди, достъпно за всеки. Очакваме лекотата на процеса да увеличи броя на малките, но регулярни дарения, и вярвам, че този модел ще се наложи като предпочитан начин за даряване – със сигурността и ефективността, които клиентите на банките в България ценят.

„Blink дарения по мобилен номер“ стъпва върху стабилната технологична основа на blink по мобилен номер (P2P), доказала се като надеждна платформа за незабавни преводи. Очакваме услугата да ангажира дигитално активната част от обществото и да засили дарителската активност в страната. Това е пример как финтех иновациите могат да служат и на социално значими каузи.

– Какво е бъдещето на blink незабавните плащания? Какви нови услуги ще улеснят клиентите ви през 2026 година?

– Позволете ми първо да спомена още една от последната иновация в blink портфолиото - blink паркинг – услуга, която вече се предлага в мобилните приложения на банките - за лесно и удобно заплащане на паркиране в зони за почасово платено паркиране. Към момента тази услуга е налична при Пощенска банка, ПИБ, ОББ, iBank, Общинска банка и MyFin. Съвсем скоро очакваме да се присъединят и други банки. Работим усилено и за пускане на blink паркинг за платено паркиране в публични и частни паркинги.

Следващата година ще бъде ключова година за развитие на екосистемата blink. Работим в няколко посоки. Планираме въвеждането на blink като метод за разплащане и в онлайн магазините, директно за секунди с мобилен телефон – от сметка на клиент към сметка на търговец (Account-To-Account). Това ще даде възможност на търговците да получават средствата си за секунди, а на клиентите – да плащат по-бързо и по-сигурно, без нужда от допълнителни регистрации.

Нашата цел е blink да се превърне в най-естествения избор за платежен метод в България. И разбира се, активно да се използва в подкрепа на смислени и доказали се във времето каузи в полза на обществото ни.