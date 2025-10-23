Wolt: Имаме потенциал да предложим по-добра услуга на крайните клиенти

Българският пазар на доставки на храни и хранителни продукти има голям потенциал за развитие, ето защо навлизането в страната е „логична стъпка“ за гиганта Wolt. Това разкри пред Investor.bg Ивайло Нецов, генерален мениджър на Wolt България.

Компанията оперира в над 30 държави в Европа и по света, включително във всички съседни страни – у нас е едва от 4 месеца, но вече работи в четири града (София, Пловдив, Варна и Плевен), като предстои навлизане и в други.

„Българинът все още много обича да излиза навън. Това ни дава амбицията да докажем на хората, че поръчката на храна вкъщи не само че е много по-удобна, а всъщност предоставя по-добро изживяване на крайния потребител“, коментира Нецов, допълвайки, че българите обичат да поръчват предимно пица и бургери.

„Всяка държава има своите особености. В съседна Гърция особено много се поръчва кафе например – популярното фрапе. В България я няма тази специфика, а хранителните навици са много припокриващи се на различните пазари. Ние също много обичаме бърза храна, а много хора все повече се ориентират към пазаруване от хранителни магазини. Това е нещо, което се наложи в последните години, особено по време и след Covid“, допълни Нецов.

Доставките по време на моменти със засилен трафик в София са предизвикателство, но платформата насочва отрано потребителите за времето за изчакване на поръчката, оптимизира маршрутите на куриерските партньори и търси начини за по-голяма предвидимост чрез различни функционалности.

„Наскоро пуснахме нова функционалност за тест – предварителна поръчка с конкретен слот за доставка. Това ни дава доста повече гъвкавост в организацията на доставката. Голяма роля играят и различните превозни средства – велосипеди, електрически скутери, които пък ни дават възможност да сме по-ефективни в трафика“, коментира гостът.

За управлението на толкова комплексна система – ресторанти и ритейл партньори, куриерски партньори и клиенти – фактори са и оперативната основа, и чисто човешката част. Всяка стъпка е проследима, а когато хората харесват компанията, за която работят, те се стараят повече, споделя генералният мениджър на Wolt България.

Той е категоричен, че най-ценното за един бизнес остава не толкова намирането, а задържането на клиента.

Същевременно това е сложна задача, тъй като пиковите моменти за онлайн поръчки зависят от много условия – условията навън, трафика, часовите слотове.

Как се задържат потребители на фона на сериозната пазарна конкуренция? Какви данни събира и предоставя Wolt на своите партньори и как успява да персонализира услугата си, можете да научите от видеото!