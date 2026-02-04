Експерт: Тръмп не желае войната да приключи както искат Украйна и западните ѝ партньори

Една година след началото на втория мандат на Доналд Тръмп темата за войната все още е не е разрешена – американската администрация не преследва мир при условията на Украйна и съюзниците ѝ. Този коментар направи Васил Данов, капитан I ранг о.з., от Атлантическия съвет на България, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Тръмп не желае войната да приключи по начина, по който искат Украйна и западните ѝ партньори. САЩ в лицето на президента и делегацията подценяват тези преговори, затова и равнището е смехотворно ниско“, е мнението на Васил Данов.

По думите му президентът Тръмп на практика легитимира позицията на Москва, затова и той предположи, че ефективни преговори за края на войната ще има единствено след оттеглянето на Вашингтон.

Данов припомни, че Тръмп неведнъж обвиняваше Зеленски, че не иска мир, и „като подкупен съдия на селски мач свиреше в угода на единия отбор за сметка на другия“. „Смятам, че преговорите с посредничеството на Европа ще тръгнат по-добре, ако Тръмп се обиди и се откаже от посредничеството си в тази война“, заяви той.

Според военният експерт реалният лост за натиск върху Кремъл остава икономическият. Той смята, че предприетите арести на танкери от сенчестия флот и затягането на контрола в Балтийско море вече притискат режима на Путин, и отбеляза активната роля на водещите европейски държави в НАТО – Великобритания, Франция и Германия.

