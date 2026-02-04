IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Експерт: Тръмп не желае войната да приключи както искат Украйна и западните ѝ партньори

Преговорите с посредничеството на Европа ще тръгнат по-добре, ако Тръмп се обиди и се откаже от посредничеството си в тази война, посочи Васил Данов

22:00 | 04.02.26 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Една година след началото на втория мандат на Доналд Тръмп темата за войната все още е не е разрешена – американската администрация не преследва мир при условията на Украйна и съюзниците ѝ. Този коментар направи Васил Данов, капитан I ранг о.з., от Атлантическия съвет на България, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Тръмп не желае войната да приключи по начина, по който искат Украйна и западните ѝ партньори. САЩ в лицето на президента и делегацията подценяват тези преговори, затова и равнището е смехотворно ниско“, е мнението на Васил Данов.

По думите му президентът Тръмп на практика легитимира позицията на Москва, затова и той предположи, че ефективни преговори за края на войната ще има единствено след оттеглянето на Вашингтон.

Данов припомни, че Тръмп неведнъж обвиняваше Зеленски, че не иска мир, и „като подкупен съдия на селски мач свиреше в угода на единия отбор за сметка на другия“. „Смятам, че преговорите с посредничеството на Европа ще тръгнат по-добре, ако Тръмп се обиди и се откаже от посредничеството си в тази война“, заяви той.

Според военният експерт реалният лост за натиск върху Кремъл остава икономическият. Той смята, че предприетите арести на танкери от сенчестия флот и затягането на контрола в Балтийско море вече притискат режима на Путин, и отбеляза активната роля на водещите европейски държави в НАТО – Великобритания, Франция и Германия.

Свързани статии

Каква е икономическата цена на руската агресия? Как може да приключи войната по-бързо?

Целия разговор вижте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 19:58 | 04.02.26 г.
Bloomberg TV Bulgaria В развитие Васил Данов войната в Украйна Тръмп
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Войната в Украйна виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 0 rate down comment 0
Алехандро
преди 15 минути
- с огромните остъпки, и газ, еФтина, доведоха до 50% срив на приходите в РБ!!! ЧестиТУ!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 0
Алехандро
преди 15 минути
В САЩ иска русия да капитулира финансово, и са много близо до това, след което да им легне в скута, и да скъсат още един суровинен източник за Китай! В общи линии - за руските варвари положенията са две - роби на САЩ или рои на Китай! Ай чао! Кво става с руската борса?! А, някой разбра ли вчера и предния ден какво се случи с зената на природния? Ония ден -17,5, а вчера, абсолютния исторически дневен спад за един ден МИНУС 25%!!! Маааааййййкооо мииилааа!!! Естествено, в януари, приходите от нефт
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още