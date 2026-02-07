Русия е предприела масирана въздушна атака срещу енергийната инфраструктура на Украйна

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

10:30 | 07.02.26 г. 2
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Русия предприе масирана въздушна атака тази нощ срещу съоръжения от украинската енергийна инфраструктура, насочена срещу производството и разпределението на електроенергия, предаде БТА, позовавайки се на изявление на украинския министър на енергетиката Денис Шмигал. 

"Руските престъпници предприеха поредната масирана атака срещу енергийните съоръжения на Украйна. Атаката продължава", написа Шмигал в социалната мрежа Telegram. "Енергетиците са готови да започнат ремонтни дейности, веднага щом ситуацията с безопасността го позволи", подчерта той. 

Правителството предприе спешни прекъсвания на електроснабдяването в цялата страна, добави Шмигал.

Затворени летища в Полша

Междувременно въздушното пространство над летищата в Люблин и Жешов в Югоизточна Полша бе затворено преди няколко часа поради "непланирана военна дейност", предаде Ройтерс, позовавайки се на Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) и полската служба за аеронавигационно обслужване (ПАНСА). 

Летищата в Люблин и Жешов в Полша са недостъпни поради военна дейност, свързана с осигуряването на сигурността на страната, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) в известие до пилотите, публикувано и на уебсайта на американската служба. ПАНСА съобщи, че летищата в Люблин и Жешов са спрели временно работа, за се осигури свободно функциониране на военната авиация. 

По-рано днес уебсайтът за проследяване на въздушния трафик FlightRadar24 съобщи, че затварянето на въздушното пространство е вследствие на военната дейност, в която участват самолети на НАТО, опериращи в района. 

Последна актуализация: 09:54 | 07.02.26 г.
войната в украйна
Коментари

2
Скъсана_Ушанка
преди 9 минути
Дътжавата-терорист и пияните и ппданици оркки, видяха, че на фронта нищо повече не могат да постигнат, почнаха да удрят пристанища и инфраструкура, но и там няма ефект, минаха на стрелба по жилищни блокове, ама и там не могат да нанесат толкова щети, че да откажат украинците и сега минаха на енеегийната система. Бързат, бързат да накарат украинците да дадат Донбас, че да отчетат "пабеда:", щото фалита и разпада са много близо, ама не са познали. Като в Афганистан ще е- бягство, фалит и разпад!
1
Алехандро
преди 2 часа
Нацистите пак в действие!
