Киев: Сделката със САЩ за природните ресурси на Украйна напредва

Сделката на Украйна за предоставяне на САЩ на широки права върху проекти за природни ресурси напредва. И двете страни са дали начало на дейността на фонд, който администрацията на Доналд Тръмп поиска в замяна на по-нататъшна подкрепа за разкъсваната от война страна, заяви украинският министър на икономиката, цитиран от Bloomberg.

„Фондът напредва много добре“, каза украинският министър на икономиката Алексей Соболев пред Bloomberg TV в петък, докато беше на посещение в САЩ.

През май Вашингтон и Киев постигнаха споразумение, което ще предостави на САЩ привилегирован достъп до нови инвестиционни проекти за разработване на природните ресурси на Украйна, включително алуминий, графит, петрол и природен газ. Администрацията на Тръмп представи споразумението като начин за гарантиране на интересите на САЩ в страната.

Като част от сделката двете страни се договориха да създадат инвестиционен фонд, като САЩ ще получат първото право на прехвърляне на печалби в него.

Соболев заяви, че американска делегация ще посети Украйна през септември, за да реши кои компании ще се възползват от първите инвестиции на американско-украинския фонд за минерали.

Украйна също така ще пусне още лицензи на търг, така че американски или други компании да могат да добиват суровини и да получават инвестиции от фонда, добави Соболев. Това включва обявяване тази седмица на откриване на оферти за добив на голямо находище на литий.

„Това е една от областите, които смятаме, че биха били интересни за американските компании, за да може фондът да инвестира в тях“, каза Соболев.

Соболев, както и украинският премиер Юлия Свириденко, се срещнаха с ръководители на Nasdaq в петък, за да обсъдят възстановяването на Украйна, както и първото в историята листване на украинска компания – телекомуникационната фирма KyivStar - на борсата.

По-рано също така стана ясно, че Държавният департамент на САЩ е одобрил потенциална продажба на Украйна на резервни части и услуги за поддръжка на системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" на стойност 179 милиона долара, съобщи Пентагонът, цитиран от Ройтерс.

Основните компании изпълнители на поръчката ще бъдат RTX и Lockheed Martin, съобщава БТА.

Масирана атака срещу Днепропетровска област

Русия е извършила тази нощ масирана въздушна атака срещу украинската Днепропетровска област, където Киев призна за първи път тази седмица, че руската армия е извършила пробив, съобщи областният управител Сергий Лисак, цитиран от Франс прес.

"Има експлозии. Нанесени са удари по Днепър (Днипро на украински - бел. ред.) и Павлоград", два важни града в тази област в централната част на страната, написа в "Телеграм" Лисак, призовавайки жителите да се укрият, съобщава БТА.

Преди това украинските военновъздушни сили предупредиха за крилата ракета, насочена към тази зона.

Над различни части на страната са наблюдавани над 100 бойни дрона, като украинската противовъздушна отбрана е поразила някои от тях. Експлозии са били отчетени близо до Черкаси и Чернигов. Няколко експлозии са били отчетени и в Днепър и Киев, съобщава още БТА.

Управителят на Запорожка област Иван Федоров също съобщи за експлозии и публикува в "Телеграм" снимка на горяща къща в областния център - град Запорожие, като спомена и за прекъсвания на електрозахранването. "Руснаците са ударили града с най-малко три дрона", уточни той.

При атаката срещу Запорожие има трима ранени, съобщиха местни служители, цитирани от агенция УНИАН.

Във вторник Украйна за първи път призна, че руски войници са навлезли в Днепропетровска област, където Москва от своя страна твърди, че е постигнала напредък още през юли.

Руската армия в момента контролира около 20 процента от украинската територия, но Днепропетровска област не е сред петте украински региона, които Русия е обявила, че възнамерява да анексира, посочва АФП.

От своя страна, руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили тази нощ над регионите на Руската федерация и Черно море 86 украински дрона, съобщи министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"През изминалата нощ, в периода от 21:00 ч. московско време на 29 август тази година до 07:00 ч. московско време на 30 август, дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 86 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението, цитирано от БТА. В него се уточнява, че 30 от свалените дронове са били прехванати над Черно море.