Отбранителният износ на България за периода 2022-2024 г. достига 13 млрд. евро

Българската отбранителна индустрия осигурява над 4 на сто от брутния вътрешен продукт на страната за 2024 г. Това посочи министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в предаването "120 минути" по bTV.

По думите на Дилов, износът на военна продукция нараства от 650 млн. евро през 2021 г. до 2,8 млрд. евро през 2024 г. За периода 2022-2024 г. приходите на страната ни от износ на отбранителни продукти възлизат на 13 млрд. лева. В отбранителната индустрия в момента са заети над 70 хил. души, като тенденцията е за нарастване на заетите в сектора, посочи министърът, цитиран от БТА.

Основна причина за ръста на е войната на Русия в Украйна, която провокира търсенето на снаряди от съветски тип. Това превърна България в основен доставчик на този вид въоръжение. В резултат на това приходите на държавния оръжеен завод ВМЗ-Сопот се очаква да надхвърлят 1 млрд. лева през настоящата 2025 г., коментира Петър Дилов. За сравнение, преди войната приходите на ВМЗ-Сопот са възлизали на 191 млн. лева за 2021 г.

По думите на министъра, във ВМЗ-Сопот работят над 5 хил. души, като само за последната година броят на заетите се е увеличил с 350 души.

По данни на Министерството на икономиката и индустрията средната брутна заплата във ВМЗ-Сопот е 2500 лева.

Договореното съвместно предприятие между България и германската група "Райнметал", което предвижда изграждането на два завода у нас, ще позволи на България да влезе във веригите на доставка на държавите от НАТО, коментира още Дилов.

"Има сключени договори за дуално обучение както с Техническия университет в София, така и с филиала му в Пловдив. Важно е да обезпечим препитанието в региона, очакваме да бъдат привлечени и хора от други региони", добави Дилов по отношение на обезпечаването на новите работни места, които ще се разкрият в резултат на инвестицията.

При успешна реализация на проекта за изграждане на два завода у нас, договорен между България и "Райнметал", правителството би работило и за нова инвестиция в доста по-високотехнологично производство, добави вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев в същото предаване.

"Аз имам много дълъг опит в работата с немски инвеститори. От този опит знам, че се започва с нещо малко по-голямо и като потръгнат нещата, се увеличава размерът на инвестицията. Това се е случвало, включително и с мое пряко участие, десетки, да не кажа стотици пъти", каза Дончев.

"За целите на въоръжените сили и военната индустрия взривните вещества са много ценен ресурс и е много важно на наша територия, на територията на България, ние да имаме капацитет, да имаме способност да произвеждаме, а не да внасяме", допълни вицепремиерът.