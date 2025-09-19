Украински офицер, ръководил 36-а бригада на бреговата охрана в Севастопол, сега е начело на настъплението на руснаците в Купянск, показа проучване на украинскоезичната версия на ВВС. Според редакцията в момента ген.-лейт. Сергей Стороженко ръководи 6-а армия, която действа в Купянското направление.

Само няколко дни след окупацията на Крим Стороженко е получил руски паспорт, сочат данните.

ВВС обръща внимание на преувеличените данни, които представи главнокомандващият руската армия ген. Валерий Герасимов на 30 август. Тогава той отчете резултатите от лятната офанзива с коментар, че руснаците са в настъпление почти навсякъде. Половината от Купянск е окупирана, а целта, за която Русия продължава да се бори вече повече от две години - Часов Яр, вече е под контрола на Москва. Военните анализатори отбелязаха и картата на Украйна зад Герасимов, на която източните и южните части, включително и Одеса и Миколаев, бяха отбелязани като под руски контрол.

Успехите, докладвани от Герасимов, изненадаха дори и руските военни кореспонденти, които изразиха своите опасения, че ръководството на армията може и да не получава реални отчети от фронтовата линия. В руските канали в Telegram вече официално се говори за фейкове от фронтовата линия - руски военни избират произволна сграда на бойното поле, снимат се с руското знаме, а след това заявяват, че дадено населено място вече е под техен контрол.

За липсата на реална информация в руското ръководство за развитието на бойните действия говори и украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Sky News преди дни. Преди ден той обяви украинска контраофанзива в Донецка област.

Част от данните, с които разполага Герасимов, идват от 6-а бригада, част от групировката "Север", казват руските военни кореспонденти. През август ръководителят на "Север" ген. Александър Лапин беше сменен заради слабите резултати при изпълнението на задачата за формиране на буферна зона в Сумска и Харковска област. Неговото място зае ген. Евгений Никифоров.

Необичайната история на ген. Стороженко

Командирът на 6-а бригада, който от своя страна трябва да информира Никифоров за развитието на бойните действия, има необичайна за руската армия биография. Той е най-високопоставеният бивш украински офицер в руската армия и е родом от Харковска област. Служи в 36-а бригада на бреговата охрана на Украйна, издигайки се от командир на рота до ръководител на бригадата.

Стороженко е бил и зам.-ръководител на украинската мисия в Косово в състава на КФОР под ръководството на НАТО.

През 2014 година той командва към 1200 души, разположени в Крим. Според източници на ВВС той активно е агитирал своите подчинени да се предадат и да преминат на страната на Русия. Полк. Владислав Селезньов, служил със Стороженко в Косово, смята, че е добър офицер, но е "получил предложение, което не може да откаже".

Стороженко получава руски паспорт през март 2014 година. От състава на 36-а бригада близо 600 души се изтеглят в Украйна, а останалите остават в Крим и служат в руската армия.

Според информация на военни анализатори Стороженко е давал и заповедите за ракетни обстрели над Суми в последните месеци.

Настъплението към Купянск започна с "Тръба 3"

Офанзивата към Купянск мина през третото издание на операция "Тръба" - с преход, продължаващ няколко дни през тръбите на газопреносната мрежа. Според руските военни това е третото "издание" на операцията след щурмовете в Авдиевка и в Курска област. Украинските военни неглижират успехите на тези операции, обясняващи, че изходът е под техен огневи контрол. Но тръбите помогнаха на логистиката на руснаците, да избегнат украинските дронове и да преминат през р. Оскил, което без успех опитваха още от 2023 година.

Окупацията на Купянск ще даде възможност за настъпление в Харковска област.

Все пак всички военни анализатори отбелязват, че руските военни са достигнали до северните покрайнини на Купянск и не контролират части от него. Има информация за боеве в рамките на града, но с малки щурмови групи - основната тактика на руските военни за лятната офанзива.