IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Украински ренегат ръководи настъплението на руснаците в Купянск

Окупацията на града ще даде възможност за развитието на бойните действия в Харковска област

11:09 | 19.09.25 г. 3
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Украински офицер, ръководил 36-а бригада на бреговата охрана в Севастопол, сега е начело на настъплението на руснаците в Купянск, показа проучване на украинскоезичната версия на ВВС. Според редакцията в момента ген.-лейт. Сергей Стороженко ръководи 6-а армия, която действа в Купянското направление.

Само няколко дни след окупацията на Крим Стороженко е получил руски паспорт, сочат данните.

ВВС обръща внимание на преувеличените данни, които представи главнокомандващият руската армия ген. Валерий Герасимов на 30 август. Тогава той отчете резултатите от лятната офанзива с коментар, че руснаците са в настъпление почти навсякъде. Половината от Купянск е окупирана, а целта, за която Русия продължава да се бори вече повече от две години - Часов Яр, вече е под контрола на Москва. Военните анализатори отбелязаха и картата на Украйна зад Герасимов, на която източните и южните части, включително и Одеса и Миколаев, бяха отбелязани като под руски контрол.

Успехите, докладвани от Герасимов, изненадаха дори и руските военни кореспонденти, които изразиха своите опасения, че ръководството на армията може и да не получава реални отчети от фронтовата линия. В руските канали в Telegram вече официално се говори за фейкове от фронтовата линия - руски военни избират произволна сграда на бойното поле, снимат се с руското знаме, а след това заявяват, че дадено населено място вече е под техен контрол.

За липсата на реална информация в руското ръководство за развитието на бойните действия говори и украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Sky News преди дни. Преди ден той обяви украинска контраофанзива в Донецка област.

Част от данните, с които разполага Герасимов, идват от 6-а бригада, част от групировката "Север", казват руските военни кореспонденти. През август ръководителят на "Север" ген. Александър Лапин беше сменен заради слабите резултати при изпълнението на задачата за формиране на буферна зона в Сумска и Харковска област. Неговото място зае ген. Евгений Никифоров.

Необичайната история на ген. Стороженко

Командирът на 6-а бригада, който от своя страна трябва да информира Никифоров за развитието на бойните действия, има необичайна за руската армия биография. Той е най-високопоставеният бивш украински офицер в руската армия и е родом от Харковска област. Служи в 36-а бригада на бреговата охрана на Украйна, издигайки се от командир на рота до ръководител на бригадата.

Стороженко е бил и зам.-ръководител на украинската мисия в Косово в състава на КФОР под ръководството на НАТО.

През 2014 година той командва към 1200 души, разположени в Крим. Според източници на ВВС той активно е агитирал своите подчинени да се предадат и да преминат на страната на Русия. Полк. Владислав Селезньов, служил със Стороженко в Косово, смята, че е добър офицер, но е "получил предложение, което не може да откаже".

Стороженко получава руски паспорт през март 2014 година. От състава на 36-а бригада близо 600 души се изтеглят в Украйна, а останалите остават в Крим и служат в руската армия.

Според информация на военни анализатори Стороженко е давал и заповедите за ракетни обстрели над Суми в последните месеци.

Настъплението към Купянск започна с "Тръба 3"

Офанзивата към Купянск мина през третото издание на операция "Тръба" - с преход, продължаващ няколко дни през тръбите на газопреносната мрежа. Според руските военни това е третото "издание" на операцията след щурмовете в Авдиевка и в Курска област. Украинските военни неглижират успехите на тези операции, обясняващи, че изходът е под техен огневи контрол. Но тръбите помогнаха на логистиката на руснаците, да избегнат украинските дронове и да преминат през р. Оскил, което без успех опитваха още от 2023 година.

Окупацията на Купянск ще даде възможност за настъпление в Харковска област.

Все пак всички военни анализатори отбелязват, че руските военни са достигнали до северните покрайнини на Купянск и не контролират части от него. Има информация за боеве в рамките на града, но с малки щурмови групи - основната тактика на руските военни за лятната офанзива.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:09 | 19.09.25 г.
войната в Украйна Купянск
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
3
rate up comment 5 rate down comment 1
Алехандро
преди 28 минути
До: RobinRedRideHOODХаха - безпомощният форумен лъжец пак се появи. Значи, мясо атаките давали по-малко жертви от добре организираните и прикрити в градски условия защитници?! ХОХОХОХО! Ти, счупи *** току-що, пренаписа военната история! Година и половина руснаците опитват едно и също, потрошиха 10 дивизии, а росвоенкорите от месеци говорят, че такива грамадни жертви просто не са си заслужавали, дори за столицата Киев! Бухахахаха! Жертвите са 1:7 до 1:15 от руска страна, според вида атаки!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 1 rate down comment 5
RobinRedRideHOOD
преди 35 минути
Информациите от руски и украйнски блогъри и военни репортери са, че Покровск и околните градчета са организирани човешки "месомелачки" - знае се, че са ключови позиции, пращат се безразборно защитници който стигат само до местата засади и са употребени просто като пушечно месо - ненужно жертвани хора, човешки същества управлявани от загубили човешкото "властимащи", който не се интересуват от нищо освен задържане на властта.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 1
Алехандро
преди 1 час
ВСУ взеха инициативата в Покровско направление, контраатакуват и се опитват да хванат руснаците в обкръжение.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още