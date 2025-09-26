Всички страни искат да имат копие на иранските смъртоносни дронове Shahed

Иранските дронове Shahed, които се сдобиха с печална слава, бяха използвани от Русия с опустошителни последици за нанасяне на удари по Украйна. Сега САЩ и техните съюзници се надпреварват да разработват копия на това евтино оръжие с голям обсег, пише Wall Street Journal.

Десетилетия наред модерните армии използваха скъпи ракети за прецизни атаки и по-евтина артилерия за масирани бомбардировки. Войната в Украйна показа, че дроновете могат да бъдат едновременно евтини и прецизни, като Shahed струват само десетки хияди долара всеки и могат да летят на разстояние от над 1600 км, според някои оценки.

Руските разработки, базирани на иранските дронове, се оказаха особено ефективни при преодоляване на противовъздушна отбрана. С тях Русия редовно атакуват територията на Украйна. Понякога ракетите се изстрелват заедно с дроновете, което увеличава вероятността да избегнат ПВО и да поразят целта си.

Войната в Украйна показа значението на достъпните дронове с голям обсег, както и че Западът изостава в това отношение, казва генерал-лейтенант Андре Стьор, командир на Кралските въздушни и космически сили на Нидерландия.

„Ако се впуснете във война, се нуждаете от дълбоки, дълбоки джобове“, отбелязва той.

Компании в САЩ, Китай, Франция, Великобритания и други страни работят върху собствени безпилотни летателни апарати, които се опитват да имитират Shahed. Украйна нанася удари по Русия с дронове с голям обсег от поне две години насам и неотдавна започна да използва собствен безпилотен летателен апарат с триъгълни крила, използвайки иранската технология.

Но Западът изостава значително и се изправя пред различни предизвикателства, включително по-високи разходи, казват анализатори.

Иран започна работа по Shahed в началото на 21-и век след разработването на подобни дронове с голям обсег в Израел и Южна Африка. Оттогава безпилотният летателен апарат се използва от Иран за удари срещу Израел, както и от проксита на Техеран в Близкия изток.

Русия започна да използва Shahed в края на 2022 г., след като подписа споразумение с Иран за покупка и производство на дронове на местно ниво. Оттогава тя е изстреляла десетки хиляди от собствената версия на атакуващите дронове, както и примамки, по мишени в Украйна.

Западният отговор

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет написа меморандум през юли, в който призовава САЩ да укрепят производствената си база на дронове и бойните единици да бъдат въоръжени с различни американски безпилотни летателни апарати на ниска цена.

На събитие в Пентагона това лято бяха представени 18 прототипа на дронове. Един от тях беше Lucas, произведен от базираната във Финикс компания SpektreWorks, който много наподобява на Shahed.

Компанията, която е получила държавно финансиране, определя дрона като „ефективен откъм разходи“ с малко логистични изисквания.

Arrowhead, дрон за далечни атаки, произведен от Griffon Aerospace, има същата триъгълна форма на крилото като на иранския дрон. Компанията от Мадисън, щата Алабама, казва, че безпилотният летателен апарат е създаден за масово производство и може да бъде изстрелван по различни начини.

Дроновете Shahed и техните копия стават толкова разпространени, че компании като Griffon и шведската Saab вече продават безпилотни летателни апарати за стрелкова тренировка, които са проектирани да изглеждат и да действат като иранското оръжие.

Но скъпата работна ръка и материали са проблем за всички западни производители на дронове.

Американската отбранителна компания Anduril Industries продаде 291 от дроновете си с голям обсег Altius на Тайван миналата година в сделка, която оцени безпилотните летателни апарати на над 1 млн. долара всеки, включително обучение и инфраструктура за поддръжка.

За сметка на това Русия може да произвежда своята много по-опростена версия дронове за между 35 хил. и 60 хил. долара всеки, казват анализатори.

Триъгълната форма на крилото на Shahed спомага за евтино масово производство, тъй като обикновено не се нуждае от структурни компоненти като поддържащи ребра, казва Стив Райт, който консултира компании и британското правителство по въпроси, свързани с дизайна на дроновете. Корпусът от фибростъкло или въглеродни влакна и използването на пропелерен двигател вместо реактивно задвижване също намаляват разходите.

Някои западни производители казват, че по-добрите характеристиките на техните дронове си заслужават допълнителните разходи.

Британската компания MGI Engineering заяви, че нейният дрон с голям обсег SkyShark може да лети с 450 км/ч спрямо около 185 км/ч за Shahed-136. Това ще го направи по-труден за поразяване, казва основателят на компанията Майк Гаскойн. „Ако два пъти повече дронове SkyShark поразят мишената си, тогава това е много по-евтино от Shahed, казва Гаскойн, който преди това е работил по състезателни автомобили от Формула 1.

MGI предлага SkyShark на цена между 50 хил. и 65 хил. долара.

Европейският ракетен гигант MBDA съобщава, че дронът му за далечни атаки е кръстоска между крилата ракета и безпилотен летателен апарат. Компанията си сътрудничи с френски автомобилен производител за производството на новото оръжие, което е проектирано да се изстрелва от земята със залпове.

„Произвеждан масово на част от цената на крилата ракета, той ще изтощи отбраната на врага“, казва Уго Кокре, ръководител бизнес развитие в MBDA. Компанията не е обявила цената на новото оръжие.

MBDA съобщи, че дронът, който е снабден с реактивен двигател и има обсег от 480 км, е повлиян от войната в Украйна.

Разбира се, западните армии имат алтернативи на дронове. САЩ имат няколко инициативи за проучване на евтини, еднопосочни боеприпаси, включително програмата на Военно-въздушните сили „Семейство достъпни масови ракети“.

Американските сили биха могли също да се опитат да разширят арсенала си от боеприпаси с електронни и физически примамки или чрез разполагане на самолети за поразяване на мишени.

По според някои военни експерти използването на Shahed от Русия в Украйна показва, че Западът се нуждае от още алтернативи на ракетите, които струват над 1 млн. долара всяка и отнемат повече от година за производство.

Използването от Русия на масово произвеждани дронове за изтощаване на отбранителните сили е „променило играта“, казва Джеймс Патън Роджърс, експерт по дронове в Cornell Brooks Tech Policy Institute към университета „Корнел“.

„Евтините, прецизни удари с голям обсег са една от най-големите заплахи за международната сигурност“, допълва той.