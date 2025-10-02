Румъния привлича млади хора в армията с платена военна подготовка

Румъния ще предложи платена четиримесечна военна подготовка на младите хора, за да подмлади и увеличи армията си на фона на нарастващата заплаха за сигурността от Русия според официални представители в Европа, предава Bloomberg.

Правителството, чиито финансови средства са ограничени, одобри в четвъртък законопроект, който предлага на хора на възраст между 18 и 35 години тримесечна нетна средна заплата, равняваща се на 16 500 леи (3810 долара) за доброволна подготовка, съобщи министърът на отбраната Йонуц Мощяну. Парламентът може да одобри мярката до края на годината, допълни той.

„Румънската армия се нуждае от свежи професионалисти. След четиримесечна подготовка завършилите ще станат запасни войници“, допълни Мощяну.

В момента Министерството на националната отбрана разчита на около 70 000 активни кадри и 40 000 резервисти, включително хора на възраст, които не са опция в случай на война. Освен с тях армията разполага и с около 3000 доброволни резервисти, които са били обучени през последните две години.

Пълномащабното нашествие на Русия в Украйна през 2022 г. накара Европейския съююз драстично да повиши разходите за отбрана и да преоцени военните си нужди. Европейската отбрана беше ключова тема на срещата на върха на ЕС тази седмица в Копенхаген, особено след нахлуването на дронове в източноевропейски страни по източния фланг на НАТО.

Румъния споделя най-дългата сухопътна граница с Украйна сред страните членки на ЕС и НАТО. Черноморската страна преживя месеци на политически сътресения, след като отмени първия тур на президентските си избори миналата година след твърдения за руска намеса в изборите.

Подобно на повечето европейски страни Румъния планира да увеличи инвестициите си в отбрана въпреки фискалната криза. Правителството поиска одобрението на парламента на финансиране в размер на 6,5 млрд. евро за закупуването на 216 танка, които ще бъдат произведени в страната, за да подкрепят икономиката.

Придобиването от доставчик, който все още не е избран, може да се осъществи през 2027 г. Румънската армия ще получи и 54 танка Abrams като част от сделка със САЩ за около 1 млрд. долара.

Социологическо проучване на института ИНСКОП, осъществено в периода 1-9 септември 2025 г., показва, че три четвърти от румънците имат добро мнение за въвеждането на военна служба на доброволен принцип, информира Диджи 24. Резултатите от допитването сочат, че 74,2 процента от румънците имат добро мнение за въвеждането в Румъния на доброволна военна служба, докато 20,7 процента имат лошо мнение. 5,1 процента не са дали отговор.

Телевизията отбелязва, че в сравнение с проучване на същата тема отпреди 10 години се наблюдава спад на хората с положително мнение за доброволната военна служба и увеличение на хората с отрицателно. Анкета от 2015 г. показва, че 79,4 процента от участниците са имали много добро мнение за въвеждането на доброволна военна служба, а 15,1 процента - много лошо. 5,5 процента от анкетираните не са отговорили.