Намериха ли руските ракети слабото място на системите Patriot?

Ефективността на украинските ВВС при унищожаването на руските балистични ракети намаля видимо през септември и много анализатори заговориха за модернизации, с които Русия е открила слабите места на системите за противовъздушна отбрана Patriot. Украинското военно издание Defense Express припомня, че ВВС още през пролетта е отбелязало, че руските ракети започват да използват нови траектории и се спускат много по-рязко към целта. По този начин зенитните ракети имат по-малко време да поразят целта. Във ВВС също така отчетоха преди ден, че Русия има възможността да тества в реални бойни условия своите ракети и да прави корекции в използването им.

Промяната се постига чрез препрограмиране на траекторията на движение, а не чрез модификация на самите ракети, казват още анализаторите. Ракетите също така използват по-интензивно "радарни капани", но това е стандартно средство, с което ракетите разполагат още от преди и е засечено в началото на войната.

Има няколко логични и прости обяснения защо ракетите "Искандер -М" станаха по-ефективни и главното е, че се използват в райони, където няма система Patriot. Системата е една от малкото в арсенала на Украйна, способна да се справи с балистични ракети. Военните анализатори отбелязват, че Русия използва тези ракети в Запорожката, Сумската и други области, където едва ли има разположени Patriot заради близостта до фронтовата линия.

На Украйна ѝ се налага да пести зенитните ракети и при обикновено нужните 2-4 ракети за прихващане на една балистична ракета, вероятно изстрелва най-много по две, коментират още експерти, цитирани от Defense Express. Оттам обръщат внимание и на вида боеприпаси - ако се използват по-старите модели, те нямат технология за кинетично прихващане. САЩ правят тази модификация на системите след войната в Персийския залив, когато в реални бойни условия установяват, че за да се справят с балистични ракети, те трябва да бъдат унищожавани изцяло във въздуха. Удар с фрагменти, какъвто е начинът на действие на западните зенитни ракети, не унищожават бойната глава и тя попада в целта.

Войната продължава, шансове за преговори в следващите месеци няма

Русия няма никакви намерения да прекратява войната и дипломатическите усилия са оставени на заден план поне за няколко месеца, съобщават руски военни кореспонденти, анализирайки срещата на главокомандващия руската армия ген. Валерий Герасимов с президента Владимир Путин. В доклада си Герасимов докладва, че руските военни настъпват по всички части на фронтовата линия и почти приключват операцията по окупация на Купянск, сочат протоколните кадри от срещата.

Международни наблюдатели не потвърждават информацията на Герасимов за Купянск, но и в последните седмици интензивността на бойните действия в региона се е засилила. Украинските военни в областта съобщават, че руснаците разминират района около града и опитват да блокират логистиката с fpv-дронове. Според оценките на украинския Център за отбранителни стратегии Русия владее около 14% от територията на Купанск - в северните предградия. Геолокализирани данни показват, че украинските защитници не са допуснали пробив в южните части.

Преди ден Министерството на отбраната на Русия съобщи и за окупацията на Федоривка (Сиверското направление), което много руски военни наблюдатели определят като "прибързано". Институтът за изучаване на войната (ISW) припомни, че Русия вече обяви за превземането на Федоривка на 2 септември и определи, че то по-скоро остава в "сивата зона" на Сиверското направление.

Русия увеличава натиска в Харковска област

Данните на Генералния щаб на ВСУ сочат увеличаване на интензивността на бойните действия около Вовчанск, за който Путин заяви в края на септември, че окупацията му е "въпрос на време". Градът е напълно разрушен след началото на операцията за създаване на "буферна зона" през май 2024 година, но все още е под контрола на Украйна. ВСУ съобщава за 28 бойни сблъсъка в това направление към 22 часа на 7 октомври.

Тежки са боевете и в Покровското и Новопавливското направление, но няма значителни пробиви. Русия не променя тактиката си на настъпление към града - с малки щурмови групи, сочат още данните на военни анализатори. Русия увеличава числеността на армията си в района, а руски военни кореспонденти съобщават, че Украйна подсилва позициите си и изпраща добре обучени резерви в защита. В тези части от фронта ВСУ съобщава за 64 бойни действия към 22 часа на миналото денонощие.

В Торецкото направление са регистрирани 17 атаки към този час на 7 октомври.

Като цяло данните на ВСУ за 1322-ия ден от началото на бойните действия сочат за 173 бойни действия на бойното поле, което означава, че интензивността от предишното денонощие се запазва. Русия е извършила и 46 въздушни атаки с 82 авиационни бомби, както и 3700 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Лошото време в части от фронтовата линия намалява броя на използваните fpv-дронове до 2200.

Русия съобщи за взривен дрон до охладителната кула на Нововоронежката АЕЦ

"Росенергоатом", операторът на руските ядрени централи, съобщи в Telegram за унищожен от системите за ПВО дрон, който се е взривил в близост до охладителната кула на Нововоронежката АЕЦ. Няма щети и пострадали, а по кулата има тъмно петно от взрива, посочват още от компанията.

От Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) отбелязват, че са получили информация за инцидента от руска страна. "Няма последствия за ядрената безопасност и промени в нивото на радиация", отбеляза в социалната мрежа Х директорът на организацията Рафаел Мариано Гроси.

Министерството на отбраната на Русия съобщи за свалени 18 дрона над Воронежка област в нощта срещу 7 октомври, когато се е случил инцидентът в Нововоронежката АЕЦ.

Наземни роботизирани системи навлизат в "зоната на смъртта" на бойното поле в Украйна

Украйна използва все по-широко наземни роботизирани системи в т.нар. "зона на смъртта" - където рискът за личния състав е най-висок, те извършват евакуация на ранени, доставят боеприпаси и храна, както и други логистични дейности, посочи зам.-главнокомандващият ВСУ ген. Андрий Лебеденко по време на форум, посветен на украинската военна индустрия.

На месец роботизирани платформи доставят по около 500 тона товари на бойното поле, каза той и допълни, че в концепциите на ВСУ е използването на тези системи и за разузнаване, наблюдение и откриване на вражески позиции. Тези дейности се осъществяват във взаимодействие с въздушни дронове.

Руското Министерство на отбраната също съобщава за използвани платформи, които помагат за логистиката на фронтовата линия. По този начин руските военни успяват да избегнат обкръжение в различни части на фронтовата линия.

До тези способи се стигна след масовото използване на въздушните дронове на бойното поле, които направиха рисково придвижването на техника, включително и бронирана, в зони на около 20 км от линията за съприкосновение.