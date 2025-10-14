Американската армия ще прилага модела на Силициевата долина във въоръжението си

Американската армия планира да премине към модел от типа на Силициевата долина в опитите си да ускори разработването, покупките и използването на ново оборудване. И обичайните подизпълнители не трябва да очакват, че ще са първи в списъка.

„Въпрос на седмици е, ще обявим промени във връзка с това как купуваме военно оборудване“, коментира американският армейски министър Дан Дрискол по време на годишната среща на Асоциацията на американската армия във Вашингтон, цитиран от Bloomberg. „Напълно ще променим системата, която възпираше армията в продължение на десетилетия и пълнеше джобовете на първенците толкова дълго“, допълни той.

Армията също така ще ремонтира сама повече от оборудването си, вместо да възлага задачата на подизпълнители – нещо, което коства време и пари, каза още министърът.

Дрискол използва за пример част от изтребителя UH-60 Black Hawk, която по думите му се разваля често и струва над 14 хил. долара да бъде заменена от доставчик. Нейна 3D принтирана версия, разглобена и анализирана от армията, е „300% по-силна и 78% по-евтина“ и може да се произвежда масово по-бързо, допълни той.

„След като видях силата на обединяването на рисков капитал и менторство със стартъп културата, мога категорично да заявя, че подходът на Силициевата долина е напълно идеален за армията“, коментира Дрискол.

По думите му подходът за избягване на риска при покупката на оръжия преобладава след Студената война и е струвал милиарди долари и години на загубени възможности, докато чуждестранните армии подобряват способностите си. Дроновете играят водеща роля във войната в Украйна и Киев постоянно актуализира софтуера, който захранва системите, докато американските войници използват по-стари системи.

„Преди и след работа нашите войници живеят в реалния свят“, коментира Дрискол, „но докато са на работа, пътуват назад във времето към началото на века – в най-добрия случай“, допълни той.