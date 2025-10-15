Германия планира да инвестира 10 млрд. евро в бойни дронове

Германия планира да инвестира 10 млрд. евро във военни дронове през следващите години, за да засили защитата на европейското въздушно пространство на фона на нарастващата заплаха от Русия, съобщава Bloomberg, цитирайки германския министър на отбраната Борис Писториус.

Той приветства плана за защита от дронове, представен от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, визирайки скорошните инциденти относно нарушаването на въздушното пространство в страни като Полша и Естония.

Според Писториус Германия ще допринесе значително за защитата на Европа и НАТО. Той каза, че фокусът на Берлин се отнася до дронове „от всякакъв вид и мащаби“ и ще включват както отбранителни, така и атакуващи летателни апарати.

„Преди всичко искаме да гарантираме, че всички предприети мерки ще се сработят заедно като зъбни колела“, подчерта Писториус.

Той добави, че Германия е готова да поеме водеща роля в съвместния противовъздушен щит на Европейския съюз (ЕС), един от редицата водещи отбранителни проекти, които ще бъдат представени от председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен - бивш германски министър на отбраната - по-късно през деня.

Отделно Германия планира покупки на военно оборудване на стойност около 7,5 млрд. евро, които включват 274 бронирани разузнавателни машини от General Dynamics Corp. Според наличната информация Hensoldt AG и Rheinmetall AG ще участват в производството.

Покупките са част от по-широкия стремеж на Берлин за обновяване на армията, след като пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна преобърна представите за европейската сигурност. Коалицията, водена от канцлера Фридрих Мерц и финансовия министър Ларс Клингбайл, до голяма степен е отменила действието на конституционната спирачка за дълга на Германия, за да бъде отключено допълнително финансиране за отбрана.

Федералното правителство планира също така да закупи 150 бойни машини за пехотата Schakal от ARTEC GmbH — съвместно предприятие между Rheinmetall и KNDS Deutschland — за 3,4 млрд. евро, като доставките се очакват между 2027 и 2031 г.