ЕС проучва допълнителни санкции срещу сенчестия флот на Русия

Европейският съюз (ЕС) проучва допълнителни санкции срещу т.нар. сенчест флот от танкери с петрол на Русия, за да ограничи способността на Москва да финансира войната си в Украйна.

Очаква се външните министри на блока, които ще се срещнат в Брюксел в четвъртък, да проучат засилване на ангажиментите с държави, които регистрират корабите, и да се направи опит да се ограничи броят на плавателните съдове, които Русия използва, за да заобиколи санкциите на блока, пише Bloomberg, като се позовава на запознати източници.

Представителите ще обсъдят „какво още можем да направим със сенчестия флот, защото той наистина има ефект върху приходите на Русия за финансиране на тази война“, коментира висшият дипломат на ЕС Кая Калас, когато пристигна за срещата в четвъртък.

В документ, разпространен преди срещата и видян от Bloomberg, Полша предлага нови разпоредби и координация, по-специално по трудни въпроси като това дали на властите е позволено да се качват на борда на кораб.

ЕС е осъществил дипломатически контакти с т.нар. държави на знамето, които регистрират кораби, и до голяма степен успешно е убедил много от тях да отпишат регистрацията на корабите, според документа.

Варшава също така предлага да се ангажират пристанищни и крайбрежни държави, както и организации, които участват в осъществяването на дейността на корабите.

Всички обсъждани нови мерки ще бъдат част от 20-ия пакет санкции на ЕС, казват източниците на медията, пожелали анонимност.

В четвъртък датският външен министър Ларс Локе Расмусен предложи ЕС да проучи „по-ефективен“ черен списък на сенчестия флот, който да се актуализира „автоматично“, вместо с всеки пакет от санкции.

Очаква се министрите от ЕС да обсъдят и вариантите за финансиране на Украйна. Белгия се противопоставя на предложението на Европейската комисия (ЕК) да се използват блокираните активи на руската централна банка за обезпечаване на заеми за Украйна. Белгийското правителство е загрижено за правните последици, тъй като повечето от замразените руски активи се намират в страната.

Въпреки че комисията предложи два алтернативни варианта – безвъзмездна помощ от 90 млрд. евро или заем, обезпечен с дълг на ЕС, те са почти невъзможни за финализиране до март, когато Украйна ще остане без пари.

ЕС се надпреварва да подготви възможно най-скоро правен текст, който да послужи като основа за дискусия на следващата среща на лидерите в Брюксел през декември. Белгия настоява да види правно предложение, преди да подпише споразумение, и търси съвместни действия със страните от Г-7. Въпросът ще бъде обсъден в кулоарите на предстоящата среща на Г-20.

Външните министри вероятно ще дискутират и засилващите се хибридни атаки в цяла Европа. Полша през почивните дни беше разтърсена от експлозия, която повреди ключова железопътна линия. Варшава определи взрива като саботаж и обвини Русия за атаката.

Напрежението остава високо по източния фланг на НАТО, който беше засегнат от поредица от нахлувания на дронове от зоната на конфликта в Украйна и палежи, за които властите обвиняват Русия.

Калас, най-висшият дипломат на ЕС, заяви на събитие на Bloomberg тази седмица, че блокът трябва да реагира силно. „Това, което се опитват да постигнат в момента, е да посеят страх в нашите общества, за да се въздържим от подпомагане на Украйна“, коментира тя.

Калас допълва, че всеки опит за постигане на мир в Украйна трябва да включва и властите в Киев, след като поредица от предложения на САЩ и Русия за прекратяване на войната изненадаха западните съюзници на Вашингтон.

Планът от 28 точки, моделиран по прекратяването на огъня в Газа, който се появи по-рано тази седмица, е поредният опит на администрацията на американския президент Доналд Тръмп да съживи мирните преговори. Той е изготвен в консултация с Русия и очертава позициите на Москва за прекратяване на войната, според запознати с въпроса.

Предложението включва искания Киев да отстъпи територия в Донбас и ограничаване на размера на украинската армия. Секретарят на Съвета за национална отбрана и сигурност на Украйна Рустем Умеров се срещна с пратеника на Тръмп Стив Уиткоф по-рано тази седмица в Маями и е информиран за новия план.