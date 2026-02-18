Система на български дронове с германски радари ще следи за заплахи по въздух, море и суша

Патрулираща система с безпилотния самолет на българската компания Dronamics и радарите на Hensoldt ще следи за заплахи по въздух, море и суша. Това обясни Свилен Рангелов, съосновател и изпълнителен директор на Dronamics, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че след като апаратите могат да летят 24 часа, а радарите на Hensoldt засичат кораби на 370 км, самолети на 150 км и ирански дронове „Шахед“ на 50 км, се получава една изключително полезна комбинация. Изпълнителният директор на Dronamics заяви, че тепърва предстои да се изясни структурата на споразумението с Hensoldt при създаването на отбранителната платформа. Предстоят участия в учения, с които да се демонстрират възможностите на технологията.

Свилен Рангелов коментира, че безпилотният самолет ще носи радар и комуникационни системи по стандартите на НАТО, но ще може да се използва и за гражданска защита – да открива и да гаси горски пожари. „Нашият дрон има най-широкия възможен набор способности, които го правят много атрактивен не само за военни мисии и задачи, но и за гражданска защита за цивилното население при специални правила“, изтъкна предприемачът.

Той напомни, че на Мюнхенската конференция по сигурността Европа направи заявка, че „наистина поема нещата в свои ръце по отношение на отбранителните технологии“. Свилен Рангелов смята, че ЕС знае къде да поставя правилните стимули в отбранителния сектор и нуждата възможно най-бързо да има максимален брой фабрики за продукция с двойна употреба.

Като пример за това предприемачът даде наскоро приетия „Отбранителен Omnibus“. „Едно от най-интересните неща в него е въвеждането на режим, при който, ако трябва да се построи фабрика или производствено съоръжение за отбрана, разрешителните трябва да са готови в рамките на 60 дни“, каза Свилен Рангелов и добави, че се въвежда принципът на мълчаливото съгласие – ако в посочения срок няма отказ, се счита, че разрешението е дадено.

Кога ще започнат карго полетите на Dronamics? Къде ще са първите пазари, на които ще стъпи българската компания?

