Хакнати пътни камери са позволили наблюдение и локализация на Али Хаменей

Израелското разузнаване е хакнало пътните камери в иранската столица Техеран, което е позволило наблюдение и картографиране на ежедневието на върховния лидер Али Хаменей в продължение на години, пише израелската медия Times of Israel, като се позовава на публикация на Financial Times.

Кадрите от камерите са били криптирани и са се предавали на израелски сървъри.

Един ъгъл на камера в района на ул. „Пастьор“ в Техеран, близо до резиденцията на Хаменей, е позволил на анализаторите да наблюдават работата на бодигардовете и шофьорите: къде са паркирали, кога са пристигали и кого са ескортирали.

Смята се, че иранските камери са част от държавния апарат за наблюдение, който им позволява да идентифицират и преследват протестиращи и противници на режима. От Мосад обаче са успели да ги използват срещу режима.

Чрез камерите израелското разузнаване е изградило представа за охранителите, работните им графици и кого са пазели.

Израел и САЩ също така са прекъснали клетъчната услуга на ул. Пастьор“ в Техеран, където е убит Хаменей. Тези, които са се опитвали да се свържат с бодигардовете и да им предадат евентуални предупреждения, са получавали сигнал заето, според публикацията.

„Познавахме Техеран, както познаваме Йерусалим“, казва служител на израелското разузнаване пред Financial Times. „Когато познаваш [място] толкова добре, колкото познаваш улицата, на която си израснал, забелязваш и едно единствено нещо, което не е на мястото си“, добавя източникът на медията.

Израел е използвал инструменти и алгоритми с изкуствен интелект, които е разработил, за да сортира огромен обем от данни за иранското ръководство и движенията им. Това е позволило проследяването на Хаменей до съботната среща с други висши политици, по време на която е бил убит.

От ЦРУ са разполагали и с друг източник, който е предоставял ключова разузнавателна информация, според източниците на медията.

През есента на миналата година Член на градския съвет на Техеран потвърди, че изображения от мрежата от камери за наблюдение на трафика в Техеран са използвани от Израел. Мехди Абаси тогава призова за по-строг контрол върху сигурността на оборудването за наблюдение, произведено в чужбина.

„Всички градски камери на нашите кръстовища са в ръцете на Израел“, призна през миналата година и Махмуд Набавян, член на парламентарната комисия по национална сигурност.