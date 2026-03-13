IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Първите шест дни от войната в Иран са стрували 11,3 млрд. долара на САЩ

Сумата – която се равнява на близо 1,9 млрд. долара на ден – е далеч по-висока от неофициалните данни, оповестени от външни източници

11:07 | 13.03.26 г. 5
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Изглед към сградата на Пентагона. Снимка: Bloomberg LP
Изглед към сградата на Пентагона. Снимка: Bloomberg LP

Първите шест дни от войната на САЩ с Иран са стрували повече от 11,3 млрд. долара. Това са заявили американски държавни служители пред законодатели, според запознат с въпроса източник, цитиран от Bloomberg.

Представители на Пентагона са дали оценката по-рано тази седмица на закрит брифинг с членове на Сената, отговарящи за бюджетните ангажименти, според източника, пожелал анонимност. Реалната цена вероятно е много по-висока, тъй като сумата не включва разходите за експлоатация на кораби и поддържане на персонал, разположен в региона, става ясно още.

Сумата – която се равнява на близо 1,9 млрд. долара на ден – е далеч по-висока от неофициалните данни, оповестени от външни източници. Центърът за стратегически и международни изследвания публикува миналата седмица документ, в който се изчислява, че първите четири дни от операцията, която започна на 28 февруари, са стрували 3,7 млрд. долара, или по 890 млн. долара на ден.

Говорител на Пентагона отказа да коментира дискусиите, проведени при закрити врата, и заяви, че ведомството няма да знае цената на операцията, докато тя не приключи.

Разходът подчертава огромния набор от военни активи, които президентът Доналд Тръмп е отделил за атакуване на Иран. В актуални данни за войната в четвъртък от Пентагона заявиха, че САЩ са ударили около 6000 цели досега, включително 90 военноморски кораба, както и бази на балистични ракети и системи за противовъздушна отбрана. Военните са разположили два самолетоносача и ракети „Томахоук“, бомбардировачи с голям обсег и много други оръжия.

Временно изпълняващият длъжността контрольор на Пентагона Джулс Хърст посочи на конференция във Вашингтон в четвъртък, че цифрата от 11,3 млрд. долара е „приблизително число“.

Друг значителен разход са стотиците прихващачи, които САЩ са изстреляли, за да свалят ирански дронове и балистични ракети. Пентагонът заяви, че седмина американски военнослужещи са били убити.

Предстоят и още разходи. По-рано тази седмица министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че САЩ продължават да засилват кампанията си срещу Иран. Представители на американската отбранителна индустрия очакват Пентагонът да поиска допълнително финансиране от 50 млрд. долара за укрепване на запасите от боеприпаси.

Последна актуализация: 11:07 | 13.03.26 г.
кризата в Иран икономиката на сащ
Коментари

5
dean.jordanov
преди 5 минути
Имат пари - угаждат си
4
0pk
преди 1 час
До: khao как така наш, нали зелю каза че е от вашите? Иначе защо още не го е осъдил целия цевелезован свет от част от който сме и ние? Руския ботуш ли пак пречи? :]
3
khao
преди 1 час
До: 0pk така, така, петокласник! Нo кaкво друго си очаквал да се случи освен да бомби, нали тръмп ваш! ... и прави като вас,бомби ! :D
2
nikiangel
преди 1 час
2 милиарда на ден, бълха ги ухапала. Тръмп изкарва от крипто толкова на час :)
1
0pk
преди 1 час
И какво, по 2мрда на ден? Ех ако бяха дали тези пари за училища и детски градини, нали така? :]
