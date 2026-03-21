Норвегия: НАТО трябва да поддържа присъствието си по всички флангове

НАТО трябва да избягва всякакво съкращаване на сили по фланговете си, за да поддържа надежден възпиращ ефект срещу руската агресия в момент, когато САЩ са фокусирани върху войната в Близкия изток. За това предупреди норвежкият министър на отбраната Торе О. Сандвик.

Видимостта на норвежките отбранителни сили в Арктика и в съседните ѝ райони е от решаващо значение, заяви Сандвик в интервю в Осло в петък, цитиран от Bloomberg. Той подчерта също, че богатата на изкопаеми горива страна доставя почти 40% от природния газ за Европа, тъй като войната с Иран нарушава световните енергийни доставки.

„Сега е по-важно от всякога, че присъстваме тук, докато американците са насочени другаде“, каза Сандвик.

Изказването на министъра бе направено, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано тази седмица засили призивите към други държави, особено европейски съюзници, да помогнат на САЩ за повторното отваряне на Ормузкия проток. Европейските лидери отказаха да предоставят военна помощ, заявявайки, че фокусът трябва да бъде върху справянето с финансовите последици от войната.

Норвегия е един от членовете на НАТО, който граничи с Русия. Въпреки че скандинавската нация засили двустранните си отбранителни връзки с Обединеното кралство, Германия и Франция, тя също така се стреми да подчертае значението си за сигурността на САЩ, като наблюдава ядрения Северен флот на Русия близо до границата си.

Военното сътрудничество със САЩ „е много добро сега“, дори когато Вашингтон „се превърна в по-непредсказуем партньор в НАТО“, каза Сандвик.

„Войната в Близкия изток не е на НАТО“, каза той, повтаряйки по-ранни коментари на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре и много други европейски лидери. Според него също така „няма доказателства, че Китай или Русия ще се намесят в Близкия изток“.

Сандвик отхвърли съобщенията в местните медии, че Норвегия обмисля да намали планираната си покупка на пет фрегати по сделката си с Обединеното кралство за 10 млрд. паунда (13,3 млрд. долара) поради общото увеличение на разходите за превъоръжаване. Норвегия ще закупи „пет до шест“ фрегати, каза той.

Британските кораби са специално проектирани за откриване, проследяване и борба с руски подводници, което е един от основните приоритети на Норвегия и НАТО в Арктика.