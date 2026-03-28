За един месец война САЩ са унищожили около една трета от ракетния арсенал на Иран

САЩ могат да установят със сигурност, че са унищожили около една трета от огромния ракетен арсенал на Иран след един месец война. Това пише Ройтерс, като се позовава на петима източници, запознати с данни на американското разузнаване.

Състоянието на около друга една трета от иранския ракетен арсенал не е ясно. Смята се, че бомбардировките са повредили, унищожили или заровили тези ракети в подземни тунели и бункери, според информация на четирима от източниците на агенцията.

Разузнавателните данни са подобни и за способността на Иран да използва дронове – има известна степен на сигурност, че една трета от арсенала на ислямската република е унищожен.

Оценката показва, че макар повечето ракети да са или унищожени, или недостъпни, Техеран все още разполага със значителен инвентар и може да успее да възстанови някои блокирани в подземия запаси или пък повредени от ударите по страната, след като боевете спрат.

Разузнавателните данни са в контраст с твърденията на Тръмп

Разузнавателните данни контрастират с публичните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп в четвъртък, че Иран има „много малко останали ракети“. Той обаче признава заплахата от оставащите ирански ракети и дронове за бъдещите операции на САЩ за защита на икономически жизненоважния Ормузки проток.

Представител на Пентагона казва, че иранските ракетни и дронови атаки са намалели с около 90% от началото на войната. Централното командване на американските военни „също така е повредило или унищожило над 66% от иранските ракетни, дронови и военноморски производствени съоръжения и корабостроителници“, според източника на агенцията.

Администрацията на Тръмп заяви, че има за цел да отслаби иранската армия, като потопи флота ѝ, унищожи ракетния и безпилотния А капацитет и гарантира, че ислямската република никога няма да има ядрено оръжие.

Към сряда американските удари са поразили над 10 хил. ирански военни цели и според Централното командване са потопили 92 на сто от големите кораби на иранския флот. Американската армия публикува изображения, които показват удари по оръжейни фабрики, т.е. индустрията също е цел във войната.

Един от източниците на Ройтерс посочва, че основен проблем е да се определи колко ирански ракети са складирани в подземни бункери преди началото на войната. САЩ не са коментирали и като цяло ракетния арсенал на Иран отпреди войната. Израелски военни представители твърдят, че Техеран е разполагал с 2500 балистични ракети, способни да достигнат Израел, преди войната. Над 335 ракетни установки са били „неутрализирани“, което представлява 70% от капацитета за изстрелване на Иран, според висш израелски военен.

Иран продължава да обстрелва съседите си

Въпреки интензивността на американските удари, Иран демонстрира, че не е изчерпал оръжията си. Техеран продължава с обстрела на съседните си страни от региона на Персийския залив и с ракети, и с дронове.

Страната демонстрира и нови възможности. Миналата седмица иранските сили за първи път изстреляха ракети с голям обсег, насочени към американско-британската военна база Диего Гарсия в Индийския океан.

Удар по военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия е ранил 12 американски войници, двама от които тежко, и е повредил няколко самолета за зареждане с гориво, съобщава Асошиейтед прес. Щети са нанесени и две пристанища в Кувейт, както и в столицата на Катар – Доха.

Израелските отбранителни сили съобщават в събота, че са идентифицирали изстрелване на ракета от Йемен към израелската територия и че системите за противовъздушна отбрана работят, за да пресекат заплахата. Иранското прокси в Йемен – бунтовниците хути, декларират готовност да се включат във военните действия, ако други страни се присъединят към САЩ и Израел и ако Червено море бъде използвано за враждебни операции срещу Техеран.

Никол Гражевски, експерт по ракетните сили на Иран и Корпуса на гвардейците на ислямската революция в парижкия университет Sciences Po, коментира пред Ройтерс, че администрацията на Тръмп може да е преувеличила доколко американските удари са влошили иранските възможности. Тя посочи, че Иран е в състояние да продължи да извършва удари от военния обект Бид Кане, който също е тежко бомбардиран.

По думите на Гражевски Иран е запазил около 30 процента от ракетните си възможности. Страната разполага с около дузина големи подземни съоръжения, където е успяла да опази и съхрани пускови установки и ракети. Голямото неизвестно, според нея, е доколко тези съоръжения са разрушени.