Мъск отново потопи биткойна

Главният изпълнителен директор на Tesla Inc. Илон Мъск заяви, че производителят на електрически превозни средства спира изплащанията на колите си с биткойн, което доведе до срив в цената на цифровата валута.

В публикация в Twitter в сряда Мъск цитира опасения относно „бързо нарастващото използване на изкопаеми горива за добива на биткойни и трансакции“, като същевременно сигнализира, че Tesla може да приеме други криптовалути, ако те са много по-малко енергоемки. Той поясни, че компанията няма да продава нито един от биткойните, които държи, предава Bloomberg.

„Криптовалутата е добра идея на много нива и ние вярваме в обещаващото ѝ бъдеще, но това не може да бъде за сметка на околната среда“, заяви Мъск. Tesla беше започнала да приема биткойни, за да продава своите електрически автомобили, едва през март. Това съобщение добави легитимност към криптовалутата като все по-приемлива форма на плащане и инвестиция, особено идващо от голям член на S&P 500, начело на който е високопоставен изпълнителен директор, който има много последователи сред инвеститорите на дребно и широката общественост.

Биткойнът отдавна е критикуван от природозащитниците поради високата консумация на енергия, която изисква така нареченият майнинг - производството на валутни единици с помощта на енергоемки компютърни процеси.

Най-голямата криптовалута се обезцени с 15% до малко над 46 000 долара, преди да навакса част от отстъплението. Към момента понижението е с около 6% до 50 980 долара. Бързата разпродажба по-рано за кратко предизвика прекъсвания на някои борси с цифрови токени. Все пак за последната година биткойнът все още отчита сериозен ръст - повече от петкратен.

Мъск също често пише в Twitter за Доуджкойн, криптовалута, стартирала на шега през 2013 г. На шега той се нарече "Dogefather" по време на участието си в шоуто "Saturday Night Live" на 8 май. А в Twitter във вторник попита: „Искате ли Tesla да приема Doge?"

Добавянето на биткойна към баланса на Tesla беше най-видимият катализатор по време на ралито на тази криптовалута през тази година. Биткойнът поскъпна с 16% този ден, което е най-голямемият еднодневен ръст, откакто избухването на Covid-19 предизвика волатилността на финансовите пазари през март 2020 г.

Оптимизмът за криптовалутата нарасна, след като Mastercard Inc., Bank of New York Mellon Corp. и други фирми решиха да улеснят клиентите да използват криптовалути, подхранвайки масовото възраждане, което отнесе цената на биткойна от около 29 000 долара в края на миналата година до почти 65 000 долара през април.

Копаенето на биткойни консумира 66 пъти повече електроенергия, отколкото в края на 2015 г., а свързаните с него въглеродни емисии вероятно ще бъдат подложени на все по-голям контрол, се твърди в неотдавнашен доклад на Citigroup Inc.

Мъск не за първи път разглежда въпроса за въздействието на криптовалутите върху околната среда.

Ark Investment Management LLC публикува миналия месец доклад, в който се казва, че добивът на криптовалута може да стимулира инвестициите в слънчева енергия и да направи по-голяма част от възобновяемата енергия достъпна за мрежата. Джак Дорси от Twitter Inc. препубликува публикацията с коментара, че биткойнът „стимулира възобновяемата енергия“. Мъск отговори на туит на Дорси, като каза просто: „Вярно“.

Туитът на Мъск в сряда изненада мнозина в криптовалутната общност, включително Ник Картър, основател на Castle Island Ventures и водещ защитник на използването на енергия за биткойни.

„Със сигурност трябваше да си направи проверката, преди да започне да приема биткойн“, каза Картър. „Много странно и объркващо е да се види този бърз обрат“.

Не е ясно какво е предизвикало решението. Както Мъск, така и Захари Къркхорн, главен финансов директор на Tesla, не са отговорили веднага на запитване по имейл за коментар по темата на Bloomberg. През март Къркхорн добави към работната си длъжност и "Майстор на монети", става ясно от корпоративната документация.

Резултатите на Tesla за първото тримесечие бяха подкрепени от продажбата на 10% от нейните активи в биткойн. През миналия месец Мъск заяви, че продажбата им е била предназначена да демонстрира ликвидността на токена и добави, че е запазил личната си инвестиция в криптовалутата. Къркхорн каза по време на разговора с анализаторите, че компанията вярва в дългосрочната стойност на биткойна.

